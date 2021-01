La porte-parole Hua Chunying prône l'apaisement avec les États-Unis

Hua Chunying, actuellement porte-parole du ministère des Affaires étrangères. (Crédits : Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Les relations entre la Chine et les États-Unis se sont considérablement dégradées sous le mandat de Donald Trump. Joe Biden, qui a pris ses fonctions mercredi, devrait maintenir la pression sur Pékin mais en adoptant une approche plus traditionnelle et multilatérale.