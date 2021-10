Le promoteur chinois Evergrande évite de peu un défaut de paiement

Evergrande a effectué un versement pour régler des intérêts d'une obligation internationale libellée en dollars qui venait à échéance le 23 octobre, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier, deux jours avant l'expiration d'une date butoir qui aurait entraîné le promoteur chinois en difficulté à se déclarer en situation de défaut.

Le géant chinois a versé jeudi 83,5 millions de dollars (71,8 millions d'euros) sur un compte de Citibank, a indiqué la source, comme l'avait rapporté vendredi le journal d'État chinois Securities Times.

Une dette globale de plus de 260 milliards d'euros

Cette information devrait offrir un répit à Evergrande dont les investisseurs craignent la faillite et les conséquences importantes pour l'économie chinoise et les marchés financiers mondiaux. Sa dette globale est estimée à plus de 260 milliards d'euros.

Le promoteur, qui a fait défaut sur plusieurs échéances obligataires dont 2,03 milliards de dollars le 23 septembre, doit encore honorer des paiements d'intérêts sur une série d'autres obligations. Il doit ainsi payer 45 millions de dollars supplémentaires d'ici le 29 octobre.

"Evergrande semble éviter un défaut de paiement à court terme et c'est un peu un soulagement qu'il ait réussi à trouver des liquidités", a déclaré un avocat de Hong Kong spécialisé dans la restructuration de la dette et représentant certains détenteurs d'obligations.

"Mais Evergrande a tout de même besoin de restructurer sa dette. Ce versement pourrait être un moyen pour eux d'obtenir le soutien des parties prenantes avant le lourd travail nécessaire à la restructuration", a-t-il ajouté.

Le fournisseur d'informations financières REDD a déclaré jeudi qu'Evergrande avait obtenu une prolongation de trois mois d'une échéance sur une obligation en défaut de paiement, émise par Jumbo Fortune Enterprises. "C'est une bonne surprise", a déclaré James Wong, gérant de portefeuille chez GaoTeng Global Asset Management, qui s'attendait à un défaut.

Le prix des logements neufs en repli pour la première fois depuis six ans

L'action Evergrande gagnait vendredi 4,26% à Hong Kong après avoir chuté de 12,54% jeudi à la reprise de cotation en réaction à l'échec d'une vente de participation d'une filiale.

La mauvaise santé du groupe n'est qu'un des symptômes d'un secteur immobilier globalement grippé. Les prix des logements neufs sont ainsi en repli pour la première fois en six ans, dans un contexte de méfiance des acheteurs face au risque de faillite de plusieurs promoteurs. Dans 70 grandes et moyennes villes de Chine, les tarifs étaient ainsi orientés à la baisse sur un an en septembre, a indiqué mercredi le gouvernement.

(avec agences)