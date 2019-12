Les guerres secrètes de l'eau

Partout dans le monde, la privatisation de l'eau a échoué et nombreuses sont les villes, notamment en France et en Allemagne, qui ont préféré se réapproprier sa gestion. Pourtant, dans une Europe du Sud en crise, les opérateurs publics sont menacés de se la voir retirer. Pourquoi les élites bruxelloises incitent-elles ces pays à privatiser leurs services de distribution et de recyclage de l'eau ? Entre politiques d'austérité et lobbying auprès de l'Union européenne, les circuits de l'eau en Europe semblent s'accorder avec ceux du capital. Les citoyens, cependant, sont confrontés à une question cruciale, à laquelle les institutions européennes n'ont pas encore apporté de réponse claire : l'eau est-elle un produit commercial ou un bien commun ?

Débat de valeurs

Au travers d'une enquête approfondie dans six pays, ce film montre combien l'eau reflète le débat actuel sur les valeurs en Europe et fournit de précieux indices sur l'état de la démocratie au sein de l'Union. Il met au jour une guerre secrète menée par de grandes entreprises dont l'enjeu engage notre survie.

Documentaire de Yorgos Avgeropoulos (Grèce/France, 2017, 59mn)

(source ARTE)