Retour des armes nucléaires : l'ère du désarment est derrière nous

Une nouvelle guerre froide se profile-t-elle ? Après la chute du rideau de fer, à la fin des années 1980, des milliers d'armes nucléaires ont été retirées du territoire européen : la menace nucléaire semble alors contenue. Depuis lors, la tendance s'est inversée. Alors que les tensions politiques apparaissent plus vives que jamais, elles s'accompagnent d'une course à l'armement inédite, qui s'intensifie depuis quelques années.

Depuis la crise ukrainienne de 2014, les exercices militaires se multiplient, tout autant que les incidents entre Occidentaux et Russes. En Europe, les bases américaines entreposent toujours des missiles atomiques, potentiellement plus destructeurs que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Selon certains analystes, une intervention nucléaire serait plus vraisemblable aujourd'hui qu'au plus fort de la guerre froide. En revenant sur l'histoire de l'armement nucléaire, ce documentaire dresse un inventaire de l'arsenal atomique mondial, et passe en revue les nouvelles stratégies de dissuasion et de riposte déployées par les États.

(source ARTE)