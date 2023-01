Ukraine : les frappes russes provoquent des coupures d'électricité dans la plupart du pays

Alors que l'hiver se fait plus rigoureux, la situation est difficile pour un grand nombre d'Ukrainiens, touchés par des coupures de courant à la suite des bombardements russes sur des infrastructures énergétiques stratégiques ukrainiennes. En raison des bombardements, « des coupures d'urgence ont été décidées « dans la plupart des régions », avait prévenu samedi en fin d'après-midi le ministre de l'Energie, German Galushchenko sur Facebook, en évoquant des attaques dans les régions de Kharkiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporijjia, Vinnytsia et Kiev. Il a prévenu que la situation énergétique serait « difficile » dans les prochains jours.

Délestages d'urgence

Alors que la température est inférieure à zéro degré dans la capitale, la première compagnie d'électricité privée d'Ukraine, DTEK, a instauré samedi des délestages d'urgence à Kiev et dans sa région, ainsi que dans la région d'Odessa. A Lviv, frappée à deux reprises, les autorités ont mis en garde contre des interruptions dans l'approvisionnement en eau et en électricité. A Kiev, les responsables ukrainiens ont affirmé samedi matin que des frappes avaient pris pour cible des infrastructures clés de la capitale.

Depuis le mois d'octobre et une série de revers en Ukraine, Moscou bombarde méthodiquement les infrastructures vitales du pays, contraignant les compagnies d'électricité à remettre en état au plus vite le réseau.

Soledar toujours sous contrôle ukrainien

Sur le front, la petite ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, au centre d'une bataille acharnée et dont Moscou revendique la prise, est toujours « sous contrôle » ukrainien, a assuré samedi le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Cette localité et la ville proche de Bakhmout restent actuellement les points « les plus chauds » du conflit, a-t-il affirmé à la télévision. Auparavant, le ministère russe de la Défense avait affirmé vendredi que la « libération » de cette ville avait eu lieu « le 12 janvier dans la soirée ». « C'est une phase difficile de la guerre », avait de son côté souligné vendredi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, reconnaissant « une offensive (russe) de forte intensité ». La prise de Soledar par les forces de Moscou constituerait une victoire notable pour la Russie, après la série d'échecs sur le terrain de ses troupes de ces derniers mois.

Pour faire face à l'armée russe, le Royaume-Uni a décidé de fournir l'Ukraine de chars de combat lourds, une décision saluée samedi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui multiplie les demandes en matériel militaire.