Variole du singe : l'UE commande 170.000 doses de vaccin supplémentaires

L'Union européenne (UE) a dernièrement acheté 170.920 doses supplémentaires du vaccin Imvanex contre la variole du singe au laboratoire danois Bavarian Nordic approuvé par la Commission le 25 juillet 2022, pour livraison « d'ici la fin de l'année ». Cette nouvelle commande multiplie ainsi par plus de deux les stocks de vaccins déjà achetés par la communauté, atteignant désormais un total de 334.540 doses.

Tandis que le nombre de cas diminue au sein de l'UE depuis quelques semaines, un communiqué de l'UE précise que ce sont 18.463 cas de variole du singe qui ont été enregistrés au 1er septembre dans l'Espace économique européen (EEA), qui intègre l'Islande et la Norvège en plus des 27 Etats membres. Ainsi, « la menace n'est pas passée, et nous ne pouvons pas baisser la garde », a souligné la commissaire à la Santé Stella Kyriakides, promettant que Bruxelles « fournira aux Etats membres tout le soutien dont ils ont besoin ».

Une situation mondiale préoccupante

« Certains signes précurseurs encourageants, comme ceux observés en France, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, indiquent que l'épidémie pourrait ralentir », a déclaré le directeur régional pour l'Europe de l'OMS, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse. Bien que la situation en Europe semble s'améliorer, le nombre de cas reste important à l'échelle mondiale. En effet, selon le tableau de bord de l'OMS qui répertorie tous les cas confirmés, il y avait 50.496 cas à la date du 31 août et 16 décès enregistrés dans 101 pays.

Depuis l'apparition de la variole du singe en mai en Europe et les deux premiers décès de patients atteints du virus en Espagne fin juillet, le nombre de cas s'envole. Le 24 juillet, l'OMS déclenchait d'ailleurs son plus haut niveau d'alerte pour tenter d'éviter que l'épidémie ne prenne encore plus d'ampleur. Ainsi, bien que l'OMS ait rapporté fin août une réduction de 21% des nouveaux cas dans le monde après quatre semaines consécutives d'augmentation, le nombre de décès s'accroît.

La semaine dernière, c'est la Belgique qui rapportait le décès d'un patient souffrant de la variole du singe, qui « présentait des problèmes de santé sous-jacents ». Plusieurs pays prennent alors des mesures afin d'endiguer l'augmentation des cas. Aux Etats-Unis, la Maison Blanche a demandé au Congrès d'allouer des fonds supplémentaires afin de lutter contre la variole du singe mais les pays européens ne sont pas en reste.

1,5 million de doses commandées par l'Hexagone

A ces vaccins achetés et distribués par l'UE, via son agence en charge des urgences sanitaires Hera, s'ajoutent les doses de vaccin Imvanex commandées directement par les Etats membres. En effet, depuis quelques semaines, les pays européens ont engagé des négociations afin de recevoir des livraisons contre la variole du singe.

C'est le cas de la France qui, mi-août, avait commandé 1,5 million de doses supplémentaires au laboratoire Bavarian Nordic selon les informations du Journal du Dimanche. Celles-ci devraient être livrées courant 2023 mais déjà, le ministère de la Santé avait annoncé qu'un peu plus de 56.000 doses de vaccin avaient été administrées dans les 188 centres de vaccination prévus à cet effet, « ce qui fait de la France l'un des pays au monde où l'on vaccine le plus avec les Etats-Unis », avait déclaré François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention.

D'ailleurs, la Suisse entend également acquérir 100.000 doses de vaccin contre la variole, dont 40.000 pour endiguer la propagation de la variole du singe, a annoncé le gouvernement fin août alors que plus de 400 cas de variole du singe étaient enregistrés dans le pays.

Ainsi, alors que 18.463 cas de variole du singe avaient été enregistrés au 1er septembre dans l'UE (à laquelle s'ajoutent Islande et Norvège) selon l'exécutif européen dans un communiqué, l'aide européenne semble un prérequis afin de lutter efficacement contre une aggravation de la situation.

(Avec agences)