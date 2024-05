PODCAST Les puces, l’autre guerre mondiale

________

C'est parce qu'ils savent que celui qui contrôle les puces contrôle le monde que les Etats-Unis ont renforcé ces dernières années les restrictions à l'exportation de semi-conducteurs en Chine. L'objectif est clairement d'organiser un blocus.

La réaction de la Chine

Le géant asiatique investit massivement pour sa souveraineté, car c'est vital pour rester dans la course technologique. Le ministère chinois des finances, associé à des banques publiques, a annoncé hier la création d'un fonds d'investissement de 40 milliards de dollars (euros) pour renforcer son industrie des semi-conducteurs.

Et le Premier ministre chinois vient de rencontrer le président de Samsung, le géant coréen de l'électronique, pour tenter de le convaincre d'investir en Chine dans des usines destinées à produire des micro-processeurs.

La montée des tensions autour de Taïwan

Oui, le champion du monde des puces, c'est une entreprise de Taiwan, TSMC. C'est la plus importante fonderie de semi-conducteurs avec la moitié de l'offre mondiale.

Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles Pékin veut récupérer le contrôle de l'île. Pour échapper à une éventuelle invasion, TSMC a décidé de diversifier sa présence avec de nouvelles usines au Japon et aux Etats-Unis.

C'est vital car TSMC fabrique les fameux processeurs graphiques hyper performants de l'entreprise américaine NVIDIA que le monde entier s'arrache, pour construire les intelligences artificielles.

Et l'Europe dans tout cela ?

Elle a adopté un Chips Act qui va relancer la production de puces sur le vieux continent. Mais il s'agit de processeurs classiques pour limiter les pénuries dans l'automobile ou les télécoms.

Emmanuel Macron veut en plus constituer des stocks massifs de micro processeurs pour l'IA, afin que l'Europe détienne 20% des réserves mondiales en les achetant à NVIDIA notamment.

Si cela se fait, cela fera la fortune de cette entreprise, dont les cours de bourse s'envolent pour atteindre 2600 milliards de dollars de capitalisation. La guerre des puces n'est pas perdue pour tout le monde.



