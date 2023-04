PODCAST. Vers un nouvel ordre mondial dans l’automobile

______

Vous connaissez l'adage qui dit que « quand le bâtiment va, tout va » ? Alors le bâtiment va plutôt mal en ce moment, en raison de la remontée des taux d'intérêt. Mais le marché auto, lui, se porte bien. Et même très bien !

Pénalisé depuis la crise sanitaire par la pénurie de puces électroniques, l'ingrédient principal des voitures modernes qui sont devenues de véritables smartphones sur roues, le marché s'est nettement repris depuis l'été dernier.

Et mars a été en effet un très bon mois avec plus de 180 000 voitures neuves immatriculées et une très belle performance des constructeurs français, Peugeot en tête, suivi de près par Renault.

On reste cependant loin des niveaux d'avant 2020

C'est certain. Avant la pandémie, il se vendait entre 210.000 et 220.000 voitures neuves par mois. Ces niveaux risquent de ne pas être retrouvés avant longtemps en raison des changements structurels du marché auto, qui rendent les consommateurs plus prudents.

Le déclin du diesel s'accélère en raison de la mise en place des Zones à faibles émissions : les ventes diesel ont baissé de 5 points au premier trimestre, et cette motorisation ne représente plus que 11% du marché des particuliers.

À l'inverse, les voitures électriques continuent de gagner du terrain et dépassent en mars 15% du marché des voitures particulières, soit quatre points de plus qu'il y a un an.

Ce n'est pas encore le décollage tant annoncé

Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, même électrifiés. La France est encore loin de la Norvège où les modèles électriques représentent plus du quart du marché. Les voitures à essence continuent de dominer le marché avec 4 immatriculations sur 10, suvies des hybrides avec 3 immatriculations sur 10.

La nouveauté, et c'est surveillé de près par les constructeurs français, c'est que les marques chinoises font une entrée remarquée en France grâce à l'électrification du parc voulue par la réglementation européenne.

Dans l'ordre des ventes, Tesla est toujours en tête, suivi de Peugeot, Renault et Dacia. Mais avec 1.475 immatriculations, le chinois MG affiche une hausse de 161%. Et on attend l'arrivée en force des géants chinois comme BYD.

Le Ministre de l'Economie Bruno Le Maire a présenté hier l'équivalent français de l'Inflation Reduction Act américain pour soutenir l'industrie verte, a raison de vouloir accélérer la transition de l'industrie automobile. Le problème, c'est que le plan français qui passe par la création de mega-usines de batteries, manque de moyens pour contrer l'offensive de la Chine. Dans la course à la voiture verte, que l'Europe veut imposer en 2035, nous sommes très, très en retard. Il est urgent de se réveiller car des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu.

-----

►► RETROUVEZ ICI TOUS LES ÉPISODES D'HISTOIRES ÉCONOMIQUES