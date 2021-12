Suivez en direct les débats du Family Business Forum

85% des entreprises dans le monde, 83% des entreprises en France, dont environ 150.000 PME, ETI et Grandes Entreprises, sont des entreprises familiales. La source d'un emploi sur deux dans les PME et les ETI (source BPI).

L'entreprise familiale, un antidote anti-crise ?

Mais la France aime-t-elle assez ses entreprises... familiales ? Pas si sûr malgré des progrès sur la fiscalité des succession pour conserver en France une richesse dont notre pays n'a peut-être pas toujours eu conscience face à une « Startup Nation » jugée plus glamour.

Ce modèle patrimonial revient pourtant sur le devant de la scène dans une sortie de crise dont les maître-mots sont la proximité et la résilience. Précurseur ou avant-garde de l'entreprise à mission, l'entreprise familiale incarne à la fois la modernité et la tradition.

La tradition parce qu'elle s'inscrit par nature dans le long terme et la transmission de ses valeurs et de ses savoir-faire. La modernité parce que les modalités particulières de sa gouvernance en font un modèle managérial enseigné dans les écoles de commerce. Comment préserver et dynamiser ce capitalisme familial, ancré dans les territoires, source d'emplois pérennes et innovants ? Un actionnaire familial est-il un actionnaire comme les autres ? Comment favoriser la transmission aux nouvelles générations ?

