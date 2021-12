Entreprises familiales : le sens en héritage

Depuis les débats sur la loi PACTE, nous prenons conscience de la caractéristique fondamentale des actionnaires familiaux : ils ont reçu les valeurs de l'entreprise bien avant d'en devenir actionnaires. Ils ont été imprégnés du sens profond de l'entreprise avant qu'elle représente à leurs yeux une dimension financière, par la transmission d'une éthique au fil de la vie de famille, la proximité avec le métier, les personnes de l'entreprise...



Dans cette dynamique de transmission en continu, au fil de l'eau, les actionnaires familiaux se vivent souvent d'abord comme des passeurs aux générations futures, puis comme des actionnaires. Et en tant que « transmetteurs » d'un actif qui porte à la fois une valeur émotionnelle et financière, ils doivent se montrer à la hauteur de cette responsabilité.



Quelles en sont les manifestations ? Les actionnaires familiaux ont le plus souvent trois grandes vertus pour l'entreprise : ils ne sont pas dans une exigence financière absolue ; ils sont dans l'acceptation d'un temps long puisqu'ils raisonnent à l'échelle des générations ; enfin ils réfléchissent à jouer leur rôle dans un écosystème durable de valeurs, de partenaires, d'actionnaires et d'équipes opérationnelles, rendant possible la pérennité du projet.



Le contexte de crise et d'incertitude dans lequel nous vivons depuis bientôt deux ans a aussi mis en exergue à quel point les affaires peuvent être portées par une vision long terme et des valeurs incarnées. L'actionnaire définit son intention pour nourrir la réflexion stratégique de l'entreprise, permettre et challenger sa projection à long terme, organiser son management (que celui-ci soit familial ou non). Il structure un schéma de gouvernance qui va lui permettre de jouer son rôle d'accompagnement, avec exigence, rôle dont on sait combien il a été crucial dans les derniers mois pour aider les dirigeants à tenir un cap dans la crise. Ce sont autant de composantes très concrètes pour porter un projet de performance durable.



Les aventures familiales qui durent sont celles qui savent naviguer dans un savant équilibre entre les aspirations et situations individuelles (personnelles, générationnelles, professionnelles, patrimoniales, fiscales...), l'adhésion au projet commun porté avec l'entreprise et le souhait d'avoir un impact sociétal positif. C'est en relevant le défi du « projet d'actionnaires commun » que chacun va puiser sa motivation à contribuer à un collectif actionnarial soudé et robuste, autour d'une vision et d'objectifs partagés et d'une organisation pour porter l'ensemble, chaque actionnaire dans son rôle.



Quels sont alors les secrets pour déployer de telles dynamiques entre familles et "business" ? Des réponses viendront d'une conversation entre ceux qui portent ces entreprises, les dirigeants et actionnaires familiaux, et les partenaires qui les accompagnent, les conseils, les pouvoirs publics, les associations.



Le Family & Business Forum est notre proposition avec le Family Business Network France et La Tribune, et avec des partenaires engagés, pour explorer, pour la première fois dans un tel format en public, les écosystèmes de ces aventures familiales. Il y sera question de rôle social, de mission, de croissance, de patrimoine, de gouvernance, de transmission, de génération, d'innovation, de crise, de long terme... mais aussi de business, de réussites, de défis !



Cet événement a lieu dans un temps particulier, au moment où la capacité de rebond des entreprises familiales a été durement éprouvée et aussi suffisamment en amont des échéances politiques de 2022 pour avoir un débat serein et produire des idées avec toutes les forces vives contribuant à la pérennité de l'actionnariat familial et l'entreprise familiale.



Ensemble nous souhaitons décrire leur rôle dans notre société, questionner leur modernité de tous temps et in fine poser, avec un certain optimisme, la question qui résume toutes les autres : peut-on encore aujourd'hui développer de telles aventures familiales ?



