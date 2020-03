Coronavirus en UE : le risque sanitaire passe à "élevé", interrogations sur le contrôle aux frontières

Le risque sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus dans l'Union européenne est passé de "modéré" à "élevé", a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, (Crédits : FRANCOIS LENOIR)

Selon Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé et à la Sécurité alimentaire, on recense désormais 2.100 cas de contaminations au nouveau virus dans 18 pays membres de l'UE, dont 38 cas mortels. L'Union européenne n'a plus connu un tel degré d'inquiétude depuis la crise migratoire de 2015-2016 et la crise financière de 2009-2012.