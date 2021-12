Covid : les Pays-Bas annoncent un "confinement" pendant les fêtes de Noël

Le gouvernement néerlandais a annoncé samedi un confinement "strict" à partir de dimanche, autorisant uniquement l'ouverture des commerces essentiels face aux craintes suscitées par la propagation du variant Omicron. Le gouvernement s'était réuni ce samedi avec des experts en santé qui ont recommandé de la fermeture de tous les commerces non-essentiels, des écoles, des bars, des restaurants et des autres établissements recevant du public (cinémas, musées et théâtres...)., qui doivent en conséquence fermer leurs portes de dimanche au 14 janvier, tandis que les écoles doivent garder portes closes au moins jusqu'au 9 janvier.

"Je suis ici ce soir d'humeur sombre. Pour le résumer en une phrase, les Pays-Bas vont retourner au confinement à partir de demain", a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte au cours d'une conférence de presse télévisée.

Alors que plusieurs journaux néerlandais avaient publié l'information cet après-midi, la population s'est pressée dans les rues commerçantes pour terminer les achats de Noël, comme l'a constaté Reuters dans le centre-ville de Leiden, à une vingtaine de kilomètres de La Haye. Des files d'attentes se sont formées devant les magasins de jouet et les parfumeries.

Des mesures dès mardi dernier

Mardi dernier, le gouvernement avait déjà ordonné que la fermeture des bars, des restaurants et de la plupart des magasins entre 5h00 du soir et 05h00 du matin soit prolongée au 14 janvier.

Le Premier ministre Mark Rutte avait alors expliqué que le variant Omicron pourrait devenir dominant aux Pays-Bas d'ici à janvier. Vendredi, l'Institut national de Santé publique a recensé 15.433 nouvelles contaminations au Covid-19, en baisse d'environ 25% par rapport à la semaine précédente mais toujours au-dessus des pics enregistrés lors des précédentes vagues. Cette nouvelle vague de contaminations provoquées par le variant Omicron pourrait accroître la pression sur le système de santé qui a déjà été contraint de reporter la plupart des opérations non-urgentes pour pouvoir accueillir des patients atteints du Covid-19.

En France, Noël devrait être tranquille, mais attention au Nouvel An, a alerté le Conseil scientifique, qui a appelé le gouvernement à limiter strictement les rassemblements face au Covid-19, à l'image de Paris qui annule son emblématique feu d'artifice sur les Champs-Elysées. Dans un avis publié samedi, le Conseil estime que "des mesures de restriction significatives doivent pouvoir être prises par les autorités à l'occasion du réveillon (y compris le cas échéant sous la forme de limitation d'activités collectives ou de couvre-feux), avec la possibilité d'une déclinaison territoriale".

La soirée du 31 décembre, où traditionnellement les fêtards sont plus exubérants, inquiète l'instance chargée de donner des recommandations à l'exécutif au regard des connaissances sur l'épidémie.

Alors que "nos concitoyens auront à cœur de passer cette fête de Noël 2021 en nombre plus limité", d'après ces experts, "pour les festivités du Nouvel An, le Conseil scientifique alerte sur un comportement des citoyens qui pourrait être différent avec une activité festive plus ou moins contrôlée".

Il "souhaiterait une démarche pour éviter qu'à l'occasion du Jour de l'an, se constitue une série de mini-clusters à Omicron, qui pourraient diffuser rapidement dans les jours qui suivent sur l'ensemble du pays, compte tenu des mouvements de populations à cette période".

Le Premier ministre, Jean Castex, avait déjà souligné ce risque en recommandant vendredi aux mairies de renoncer aux concerts et feux d'artifice de la Saint-Sylvestre. Il annonçait que la consommation d'alcool sur la voie publique serait interdite dans toute la France ce soir-là.

Samedi matin, la mairie de Paris a annulé le feu d'artifice et des concerts prévus sur l'avenue des Champs-Élysées le soir de la Saint-Sylvestre.