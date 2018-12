Elections européennes : face aux menaces d'ingérences de la Russie, l'UE sonne la mobilisation générale

(Crédits : Reuters)

La Commission européenne a lancé mercredi un plan d'action contre la désinformation en ligne à six mois des élections européennes, appelant Etats membres et acteurs d'internet comme Facebook, Twitter et Google à se mobiliser face à une menace dont la Russie serait la "source principale". Objectif : tuer dans l'oeuf toutes les "tentatives coordonnées d'acteurs étrangers pour manipuler" les débats et "protéger nos démocraties". Le budget de la cellule dédiée à cette lutte va être doublé.