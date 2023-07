Grèce : les violents incendies font des ravages sur le tourisme et la nature

Les vacances se transforment en cauchemar. Des milliers de personnes sur l'île grecque de Rhodes, dont des touristes, ont été contraints de s'abriter dans des écoles et des stades couverts dimanche après avoir été évacuées des villages côtiers et des stations balnéaires en raison de feux de forêt qui ravagent la région depuis six jours.

Des milliers d'autres ont passé la nuit à l'extérieur et les voyagistes Jet2, TUI et Correndon ont annulé leurs vols au départ de l'île, située dans le sud-est de la Grèce, une destination particulièrement appréciée des vacanciers pour ses plages et ses sites historiques. Ryanair RYA.I a déclaré dimanche que ses vols à destination et en provenance de Rhodes n'étaient pas affectés par ce sinistre.

19.000 personnes déplacées

Le porte-parole des services de secours grecs, Ioannis Artopoios, a déclaré que 19.000 personnes avaient été déplacées de leurs maisons et hôtels, qualifiant cette opération de la plus importante jamais effectuée par la Grèce.

Parmi les touristes présents à Rhodes figurent des Français, Allemands, Néerlandais et Britanniques, l'île pouvant accueillir selon un hôtelier jusqu'à 150.000 visiteurs en même temps en haute saison.

Amy Leyden, une touriste britannique, a évoqué une expérience "terrifiante", racontant avoir été déplacée de deux hôtels avec sa fille de 11 ans, avant d'être emmenée en sécurité dans une école. "Nous marchions sur la route à 2 heures du matin et le feu nous rattrapait", a-t-elle déclaré sur Sky News. "Je ne pensais pas que nous allions y arriver", a-t-elle ajouté.

Des scènes de chaos

Des navires des garde-côtes et des dizaines de bateaux privés ont évacué plus de 3.000 touristes depuis les plages samedi en raison de feux de forêt en cours depuis près d'une semaine, attisés par des vents violents, le long de la partie sud-est de l'île, la troisième plus peuplée de Grèce avec environ 125.000 habitants.

"C'était littéralement comme la fin du monde", a déclaré sur Sky un autre touriste britannique, Ian Murison, depuis un bateau de secours le transportant avec d'autres personnes vers la principale ville du nord de l'île.

Ian Murison a évoqué des scènes de chaos, avec une foule de touristes sur une plage se précipitant pour monter à bord d'autocars. De nombreux touristes ont quitté leurs hôtels lorsque les flammes ont atteint les villages côtiers de Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos et Kalathos.

"Nous avons entre 4.000 et 5.000 personnes hébergées dans différentes structures", a déclaré dimanche Thanasis Virinis, maire adjoint de Rhodes, à la chaîne de télévision Mega, tout en lançant un appel en faveur de dons pour des biens de première nécessité comme des matelas et des draps. Un responsable gouvernemental a déclaré à Reuters que 19.000 personnes avaient été déplacées de leurs logements et de leurs hôtels. Le ministère de la protection civile n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Des volontaires ont prêté main fort pour éteindre un incendie qui a ravagé un flanc de la colline et détruit des bâtiments près de Lindos, l'un des sites les plus visités de l'île, célèbre pour son acropole perchée sur un rocher massif à l'intérieur de murs médiévaux.

Des ravages sur la santé

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) s'attend à une intensification de la vague de chaleur dans l'hémisphère nord au cours des prochains jours et a mis en garde sur les risques sur la santé.

En Europe, il est estimé que plus de 61.000 personnes sont mortes lors des vagues de chaleur de 2022. Les températures minimales nocturnes devraient également atteindre de nouveaux sommets, selon l'OMM, entraînant un risque d'augmentation des cas de crises cardiaques et de décès.

(Avec AFP et Reuters)