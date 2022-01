Inflation : la Banque Centrale Européenne prête à changer de cap...

La Banque Centrale Européenne (BCE) va-t-elle changer son appréciation sur les tensions inflationnistes en cours ? L'institution francfortoise défendait jusqu'ici l'idée que la forte hausse de l'inflation était surtout transitoire.

Samedi, Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a cependant déclaré que la hausse des prix de l'énergie pourrait conduire l'institution à changer son analyse de la situation.

"La hausse des prix de l'énergie pourrait amener à s'écarter d'une politique consistant à "regarder à travers", a-t-elle déclaré.

L'énergie explique en grande partie la poussée inflationniste de décembre

En décembre, les prix à la consommation ont augmenté de 5%, c'est 2,5 fois plus que l'objectif officiel de la BCE, et davantage encore que la moyenne des vingt dernières années. Jamais, un tel chiffre n'a été enregistré depuis le début des relevés inflationnistes de la zone euro en 1997. L'augmentation des prix de l'énergie explique en grande partie cette hausse puisqu'ils ont grimpé de 26% en décembre, contre 3,2% pour les prix de l'alimentation, 2,9% pour les biens industriels et 2,4% pour les services.

La BCE a multiplié par deux sa prévision d'inflation sur l'année 2022, et table désormais sur une hausse de 3,2% des prix, contre 1,7% précédemment. La présidente de l'institution, Christine Lagarde, a jugé "très improbable" un relèvement en 2022 de ses taux directeurs, actuellement à leur plus bas historique.