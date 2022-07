Italie : le Premier ministre Mario Draghi sur le départ

Situation intenable en Italie pour le Premier ministre. Mario Draghi n'a plus d'autre choix que de démissionner. En effet, Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini, et la formation populiste Mouvement 5 Etoiles (M5S) ont refusé de participer à un vote de confiance demandé mercredi par le Premier ministre au Sénat.

Si sa démission est acceptée par le président italien, Mario Draghi serait alors chargé d'expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur issu des urnes, sans doute pas avant cet automne.

L'homme fort de l'Italie depuis février 2021

Dans les faits, même s'il a finalement obtenu la confiance sur le fil, sans le soutien de ces partis et le « pacte de gouvernement » souhaité, il n'est plus possible pour Mario Draghi de rester à la tête du pays. « L'unique solution, si nous voulons encore rester ensemble, est de reconstruire à partir de ses fondements ce pacte, avec courage, altruisme et crédibilité », martelait-il de nouveau mercredi. « C'est ce que demandent les Italiens.» Selon les sondages, deux-tiers d'entre eux souhaitent que Super Mario reste à la barre.

Arrivé à la tête de l'exécutif en février 2021 pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique, Mario Draghi avait alors déjà donné sa démission le 14 juillet au président Mattarella, qui l'avait aussitôt refusée.

En Europe, les marchés s'inquiètent

Le commissaire européen à l'Economie, l'Italien Paolo Gentiloni, a jugé « irresponsables » les partis ayant fait défection, alors que Bruxelles et ses partenaires européens ont fait pression pour que le Premier ministre, gage de stabilité, reste à son poste. Les marchés scrutent eux aussi avec attention la situation. Le coût de la dette de l'Italie est reparti à la hausse et la Bourse de Milan était en berne mercredi, signe de la nervosité des marchés face à l'incertitude régnant dans la troisième économie de la zone euro.

Les conséquences de cette inévitable démission sont déjà là. L'euro perdait hier soir 0,48%, à 1,0177 dollar pour un euro, après avoir atteint, la veille, son plus haut niveau depuis deux semaines. La valeur des emprunts d'Etat italiens a encore fondu, signe d'une moindre confiance dans la capacité du pays à honorer ses échéances de dette. Le taux d'intérêt de ces obligations, qui évolue en sens opposé des prix, a lui bondi, frôlant son plus grand écart depuis 26 mois avec le taux allemand de même échéance.

Dans ce contexte, selon Erik Nelson, les cambistes attendent de la BCE des précisions, jeudi, sur le mécanisme censé empêcher la « fragmentation » de la dette européenne, c'est-à-dire de trop grands écarts de taux obligataires entre pays de la zone euro. L'Europe est bien rentrée dans une zone de turbulences.

(Avec agences)