Santé, environnement : le plan de marche d'Ursula von der Leyen pour l'Union européenne

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Crédits : YVES HERMAN)

L'Europe sur le point de se doter d'une Barda ? Cette autorité fédérale américaine, rattachée au ministère de la Santé, et qui est chargée outre-Atlantique de contrer notamment les menaces sanitaires, chimiques, biologiques et même nucléaires. C'est en tout cas le projet d'Ursula von der Leyen, lors de son discours d'introduction sur l'état de l'Union européenne, alors que de profondes divergences entre les Etats membres sur la gestion de la pandémie ont été mis à jour. La présidente de la Commission a aussi donné son plan de marche pour le Green Deal environnemental et la relance économique.