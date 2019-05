Déficit, dette... Bruxelles voit rouge et menace l'Italie d'une amende de 3,5 milliards

(Crédits : ALESSANDRO BIANCHI)

Non seulement, la dette publique italienne a atteint 132,2% du PIB l’an dernier et pourrait encore augmenter, mais encore le déficit structurel, censé diminuer de 0,6 point de pourcentage par an jusqu’au retour à l’équilibre, est au contraire en hausse continue depuis 2015. L'amende encourue représente jusqu'à 0,2% du PIB du pays visé, soit environ 3,5 milliards d’euros dans le cas italien.