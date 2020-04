Plan de relance : un parcours semé d'embûches pour l'Europe

Montant, financement, dépenses....les tensions et les propositions s'accumulent à quelques heures d'un sommet déterminant. Jeudi 23 avril, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne doivent se réunir par visioconférence pour un conseil européen qui s'annonce périlleux. Lors de discussions préliminaires lundi avec les représentants des Vingt-Sept, la Commission européenne a estimé que la pandémie pourrait pénaliser l'économie européenne à hauteur d'un dixième du revenu national brut (RNB) des Etats membres, c'est-à-dire la richesse cumulée qu'ils produisent chaque année.

Jusqu'à maintenant, les Etats et gouvernements ont surtout planché sur des mesures de soutien aux entreprises et aux salariés pour tenter de traverser cette crise et limiter la casse économique et sociale. Pour les mois à venir, les exécutifs européens vont devoir travailler sur leur stratégie économique afin de relancer une économie à l'agonie. Lors d'un point téléphonique avec des journalistes mardi 21 avril, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a rappelé les principaux enjeux.