Européennes : mais pourquoi les Français iraient-ils donc voter ? (sondage)

Le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'environnement sont les principaux enjeux qui guideront le vote des électeurs aux élections européennes du 26 mai, selon un sondage Odoxa réalisé avec Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi.

Le pouvoir d'achat, première motivation des Français pour voter

A la question "parmi les grands domaines suivants, quels sont ceux qui compteront le plus dans votre vote à l'élection européenne ?", les sondés, qui ont droit à deux réponses, mettent en avant le pouvoir d'achat (36%, +1 par rapport à septembre), l'immigration (27%, -5), la sécurité et la lutte contre le terrorisme (24%, -3), l'environnement (24%, +2).

Les sympathisants RN citent massivement l'immigration (62%) et le pouvoir d'achat (34%), ceux de LR l'immigration (41%) et la sécurité (30%).

Ceux de LREM évoquent en priorité la construction européenne (40%) et le pouvoir d'achat (32%). Même chose pour le PS dans un ordre inversé (à 39 et 32%).

Les sympathisants LFI mettent au deuxième rang l'environnement, ex-aequo avec l'immigration (21%), derrière le pouvoir d'achat (39%).

Le sondage montre également le désamour des Français vis-à-vis de l'Europe. 61% des Français percevaient la construction européenne avec espoir il y a 15 ans, ils ne sont plus que 29% aujourd'hui.

Ce sont les sympathisants RN et Insoumis qui expriment le moins d'espoir vis-à-vis de la construction européenne (8% et 16%), ceux de LREM et du PS le plus (68 et 57%). Les sympathisants LR sont partagés (33% espoir contre 34% crainte).

Une large majorité de Français trouve l'Europe inefficace, quel que soit le domaine d'action, mais surtout en matière d'emploi (80%), d'immigration (82%), et de fiscalité (82%).

Pour 62% des Français, le Brexit va affaiblir l'Europe

Six Français sur dix (62% contre 37%) pensent en outre que l'Europe sortira affaiblie par le Brexit et ce, quel que soit le parti dans lequel ils se reconnaissent.

Méthodologie : ce sondage a été réalisé par internet les 3 et 4 avril, auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus (méthode des quotas).