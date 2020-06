Relance : l'Italie convoque des Etats généraux

Cette réunion à huis-clos sera inaugurée par M. Conte dont l'intervention pourrait être suivie, en présentiel ou à distance, par celles de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Paolo Gentiloni, commissaire européen aux Affaires économiques, Charles Michel, président du Conseil européen ou encore Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, selon les agences italiennes citant un programme provisoire. Selon l'agence spécialisée dans l'économie RadioCor, l'intervention de Mme von der Leyen devrait se faire par visioconférence.

De nombreuses autres personnalités internationales sont également espérées, comme la présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE) Christine Lagarde mais sa présence n'est pas encore confirmée.

Collecter "les idées les plus efficaces"

L'idée de ces états généraux avait été lancée publiquement la semaine dernière par M. Conte qui avait affirmé souhaiter réunir "les meilleures forces du pays" et recueillir "les idées les plus efficaces" pour la relance de l'économie de la péninsule.

L'Italie, frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, devrait connaître une baisse de son PIB de 8,3% en 2020, dans le scénario le plus optimiste, une chute qui pourrait atteindre 14% dans les prévisions les plus pessimistes.

Pour stimuler l'économie des pays les plus touchés, la Commission européenne a proposé fin mai un plan de relance de 750 milliards d'euros -- 500 milliards de subventions non remboursables et 250 milliards de prêts --. Sur cette somme, l'Italie doit bénéficier de 172 milliards d'euros.

Refus de la droite

Selon M. Conte, ces états généraux auraient dû réunir la majorité gouvernementale, des représentants de l'opposition, des syndicats et des personnalités respectées dans le pays afin d'élaborer les lignes directrices d'un plan de relance.

Mais l'opposition de droite a refusé d'y participer, arguant que la discussion sur un sujet aussi important touchant la vie de 60 millions d'Italiens devrait être menée au Parlement et refusant de cautionner par leur présence un événement qu'ils considèrent comme de la publicité en faveur de M. Conte. Les travaux de ces états généraux devraient se poursuivre lundi avec la participation des parties sociales.