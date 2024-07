Sans mandat de l'UE, Viktor Orban à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine ce vendredi

Le Premier ministre Viktor Orban a atterri à Moscou aux alentours de 11h15 ce vendredi. Bien que la Hongrie assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, cette visite est « exclusivement » bilatérale, a affirmé le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, ajoutant que Viktor Orban n'avait reçu « aucun mandat » de l'Union européenne pour effectuer ce voyage.

Au cours d'une conférence de presse ce vendredi, le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi souligné que Viktor Orban ne représentait pas l'UE lors de cette visite rapporte l'AFP. Il également a tenu à rassurer son homologue ukrainien en rappelant que :

Le gouvernement hongrois a confirmé à l'AFP que cette visite avait pour but de rencontrer le président russe, Vladimir Poutine. Provocateur, Vladimir Poutine a dit considérer qu'Orban parlera au nom de l'Europe sur l'Ukraine.

« Je comprends que cette fois-ci, vous êtes venu non seulement en tant que partenaire de longue date, mais aussi en tant que président du Conseil européen », a déclaré le maître du Kremlin. « Je m'attends à ce que vous me fassiez part de votre position (sur l'Ukraine) et de celle des partenaires européens », a-t-il ajouté.