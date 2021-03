Vaccins : Autriche et Danemark s'allient à Israël, Le Drian déplore les "tentations de sécession"

Le 4 mars 2021, lors de la visite de la Première ministre danoise Mette Frederiksen et du chancelier autrichien Sebastian Kurz venus nouer une alliance dans la recherche et la production de vaccins, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu présente le «Green Pass» qui accorde certains privilèges à ceux qui ont reçu les deux doses du vaccin contre le Covid-19 ou qui se sont remis de la maladie (photo prise à Modiin, Israël). (Crédits : Reuters)

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz et son homologue danoise Mette Frederiksen doivent rencontrer jeudi en Israël le Premier ministre Benyamin Netanyahou afin de lancer un partenariat pour les vaccins de deuxième génération, portant à la fois sur la production et la recherche. La France, qui défend l'approche groupée européenne, a fait savoir son mécontentement par la voie du Quai d'Orsay, sûrement sans se faire d'illusions car trois autres pays de l'UE ont déjà opté pour les vaccins russe et chinois en dehors de toute coordination européenne.