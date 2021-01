Reprise d'Aviva France : Allianz revient dans le jeu

La cession de la filiale française d'Aviva est une opération plus complexe que prévu. De taille moyenne sur le marché français, notamment sur l'assurance dommages, Aviva France recèle cependant deux pépites qui compliquent paradoxalement sa vente : une participation majoritaire de 74% dans l'Union financière de France, société cotée qui distribue des produits financiers via un réseau de conseillers financiers, et, surtout, un partenariat de gestion avec l'AFER, puissante association d'épargnants (plus de 760.000 adhérents), dont les contrats représentent plus de 55 milliards d'euros d'encours.

La reprise de l'AFER est sensible car elle touche à l'épargne des Français et concerne essentiellement une épargne à capital garanti, investie dans des fonds en euros, qui subissent de plein fouet la persistance de taux de marché très faibles, voire...