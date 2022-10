Credit Suisse : l'augmentation de capital pour un fonds immobilier vert reportée, le cours de Bourse plonge

Initialement prévue pour le quatrième trimestre 2022, la levée de capitaux de Credit Suisse pour le fonds Credit Suisse Real Estate Fund Green Property est finalement repoussée. Ce report a été décidé à cause des conditions de marché qui se sont « significativement détériorées » et qui ne garantissent pas son succès, indique le numéro deux du secteur bancaire helvétique dans un communiqué publié ce lundi 3 octobre.

La banque avait pourtant « largement » finalisé les préparatifs pour cette levée de capitaux. Toutefois les fonds immobiliers cotés à la Bourse suisse ont traversé des phases difficiles marquées par une forte volatilité ces dernières semaines. « Les gérants du fonds suivront étroitement l'évolution des conditions de marché et décideront en temps voulu de la marche à suivre pour ce fonds immobilier », précise la banque.

L'action de la banque a perdu près de 20% en dix jours

Cette annonce intervient alors que l'action de la banque a perdu jusqu'à 7% de sa valeur à la Bourse suisse vendredi 30 septembre, clôturant à 3,96 francs suisses. Ce lundi 3 octobre, son cours a ouvert à 3,73 francs suisse. Le titre est passé de 4,92 francs suisses le 21 septembre à 3,98 francs suisses le 30 septembre, soit une baisse de près de 20% en dix jours.

Cette instabilité est liée aux rumeurs qui fusent autour des projets de son nouveau directeur général pour redresser l'établissement, secoué par des scandales à répétition. Ses déboires ont démarré après la faillite en mars 2021 de la société financière britannique Greensill. Son titre a depuis perdu plus de 65% de sa valeur.

Rumeurs de réorganisation

Le Financial Times avait affirmé le 22 septembre dernier que la banque envisage de scinder sa banque d'investissement en trois, notamment pour mettre sur pied une unité de défaisance regroupant des activités qui pourraient être vendues. La banque chercherait ainsi à s'épargner une dommageable augmentation de capital, avait rapporté le quotidien financier britannique, citant des sources proches du dossier sans les nommer.

D'autres rumeurs avaient au contraire suggéré que la banque pourrait procéder à une augmentation de capital mais aussi éventuellement envisager une option plus drastique consistant à se retirer du marché américain.

« Credit Suisse n'est pas en train de quitter le marché américain », a indiqué une porte-parole du groupe dans un courriel à l'AFP, affirmant que toute information suggérant le contraire est « catégoriquement fausse et complètement infondée ».

Face aux rumeurs qui se sont multipliées, les dirigeants de la banque ont également envoyé une note interne, consultée par l'AFP, pour rassurer ses employés. Ces rumeurs ont « naturellement » soulevé des questions de la part des clients et employés, indique la note interne signée par Axel Lehmann, le président de la banque, ainsi que par le directeur général. « Nous comprenons qu'il s'agit d'une période de grande incertitude pour l'ensemble de l'entreprise », ajoute la note, comprenant que ces rumeurs puissent peser sur les collaborateurs de la banque. Mais « nous voulons établir une voie claire pour la banque », afin de la renforcer « pour le long terme », poursuit-elle, expliquant que ce processus demande « du temps ».

Revue stratégique en « bonne voie »

Credit Suisse tente depuis de rassurer les investisseurs et ses employés. La semaine dernière, la banque a indiqué être « en bonne voie sur sa revue stratégique complète y compris sur les potentielles cessions et ventes d'actifs ». « Alors qu'il y a eu un niveau accru de spéculations dans les médias et sur les marchés à propos de sa potentielle issue », la banque a réaffirmé vouloir faire le point sur cette revue stratégique « le 27 octobre », lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

La banque fournira alors davantage de détails sur ses progrès, notamment concernant les mesures pour renforcer la gestion d'actifs et pour transformer sa banque d'affaires, ainsi que sur ses options pour ses activités de produits titrisés et sur les économies de coûts. « Le conseil d'administration et le comité de direction sont en train de considérer des alternatives qui vont au-delà des conclusions de la revue stratégique de l'année passée », précisait-elle.

(Avec AFP)