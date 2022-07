Secouée par les scandales à répétition, la banque Credit Suisse nomme un nouveau directeur général

En difficulté, notamment à cause de la faillite de la société financière britannique Greensill et l'implosion du fonds américain Archegos, la banque Credit Suisse a annoncé la nomination de Ulrich Körner en tant que directeur général, suite à la démission de Thomas Gottstein. L'établissement a également dévoilé une perte beaucoup plus lourde que prévu par les investisseurs, à 1,59 milliard de francs suisses (1,6 milliard d'euros).