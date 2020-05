Coronavirus : Crédit Agricole souffre moins que les autres au premier trimestre

Après Société Générale la semaine dernière et BNP Paribas hier, Crédit Agricole SA (Casa) a publié ses résultats trimestriels ce mercredi 6 mai, révélant l'impact de la crise sanitaire sur ses activités. Si l'entité cotée du groupe mutualiste a vu le montant de ses provisions pour créances douteuses tripler, elle assure être capable d'absorber le choc du coronavirus et est parvenue à maintenir ses revenus en croissance contrairement à ses homologues tricolores. Surtout, ses activités de financement et d'investissement ont moins souffert de la dislocation des marchés.

Le coût du risque s'envole

Dans le détail, Casa a vu son coût du risque, qui correspond aux provisions passées pour faire face à de possibles accidents de remboursement, s'envoler pour atteindre 621 millions d'euros au premier trimestre de l'année, contre 225 millions à la même époque en 2019. À l'échelle du groupe, c'est-à-dire en incluant les caisses régionales, ce montant monte même à 930 millions d'euros, contre 281 millions d'euros un an auparavant. Toutefois, une partie importante de ce coût du risque est liée à une augmentation des provisions réalisées à titre préventif sur des encours sains, explique la...