Dans l'usine à startups du Crédit Agricole

Au sixième étage du 50, rue de la Boétie à Paris 8e, l'espace, lumineux, fait une centaine de mètres carrés. Le mur de l'open space est habillé d'une grande fresque colorée. Un autre, d'un papier peint jungle. Au fond, une cuisine et, ici et là, des petits espaces fermés et chaleureux pour permettre aux collaborateurs de s'isoler. La décoration branchée et cosy n'est pas trompeuse. Nous sommes bien dans les bureaux d'une startup... mais pas n'importe laquelle. Ce sont les locaux de la Fabrique by CA, le startup studio lancé discrètement par le Crédit Agricole en janvier 2018.

« Nous sommes une startup qui fabrique d'autres startups », explique Laurent Darmon, à la tête de cette jeune structure, en nous faisant visiter les lieux.

Les startup studios, parfois présentés comme des usines à startups, consistent à créer des jeunes entreprises innovantes à la chaîne grâce à l'industrialisation de différents procédés, comme la levée de fonds, et la mutualisation de certaines ressources, comme les compétences en informatique. À la différence d'un incubateur, l'idée n'est pas d'accompagner le développement de jeunes pousses existantes, mais d'en fabriquer de toutes pièces à partir...