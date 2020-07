Factures, amendes, impôts... que peut-on désormais payer chez son buraliste ?

Les buralistes multiplient les casquettes. Alors que plusieurs milliers d'entre eux permettent déjà aux particuliers d'ouvrir un compte bancaire, grâce à un partenariat avec la néobanque Nickel (groupe BNP Paribas), plus de 5.000 offrent désormais aussi la possibilité aux usagers de régler leurs factures. En effet, dès ce mardi 28 juillet, les Français peuvent payer un certain nombre de services publics et certains de leurs impôts en se rendant chez un buraliste à côté de chez eux. Un nouvel usage rendu possible grâce à la généralisation du dispositif de "paiement de proximité", testé dans un premier temps dans une dizaine de départements en France.

Dans le détail, un particulier peut désormais payer des factures de la vie quotidienne, relatives à la cantine, à la crèche ou encore à une...