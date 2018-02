Bercy va aider les buralistes à être moins dépendants du tabac, malgré les critiques de la Cour des comptes

Le gouvernement vient d'annoncer une forte hausse du prix du paquet de cigarettes et du tabac à rouler qui entrera en vigueur le 1er mars. L'objectif est évidemment de faire baisser la consommation du tabac en France, cause majeure des cancers et, soit dit en passant, véritable gouffre financier pour les finances publiques (26,6 milliards d'euros en coûts sociaux). Et face aux nouvelles difficultés que vont rencontrer les marchands de tabac, le gouvernement et la confédération des buralistes ont signé vendredi un protocole d'accord pour aider à réduire la dépendance de ces derniers aux ventes de tabac.

Accompagner le passage de débitant de tabac à commerce de proximité

Ce nouveau protocole, qui s'étale sur la période 2018-2021, représente une enveloppe d'environ 100 millions d'euros, venant s'ajouter aux 68 millions d'euros d'un précédent protocole d'accord (2017-2021) signé avec le gouvernement en 2016 pour soutenir les buralistes.

"L'objectif prioritaire (...) est d'accompagner les buralistes (...) passant du modèle de débitant de tabac à celui de nouveau commerçant de proximité. Il prévoit à ce titre la création d'un fonds temporaire de transformation des buralistes destiné à permettre la mutation de la profession vers une moindre dépendance à l'activité de vente de tabac", écrit Bercy dans un communiqué.

Augmentation des ventes de produits de vapotage

Il s'agit surtout d'anticiper le plan santé du gouvernement, qui va porter progressivement le prix du paquet jusqu'à 10 euros en 2020, donc préparer le réseau des buralistes à rebondir face à ce calendrier fiscal, à cette hausse et aux nouveaux modes de consommation des Français en termes de service de proximité, explique Philippe Coy, président de la confédération des buralistes.

Selon lui, les buralistes "auront toujours le monopole de vente du tabac pour l'Etat" mais "ils doivent devenir le drugstore du quotidien, en reconfigurant leurs points de vente, selon les zones".

"Ils doivent prendre toute leur place dans le quotidien des Français, en vendant par exemple, en zone urbaine ou rurale, des produits de circuits courts, avec un viticulteur ou un producteur de légumes, qui viendraient apporter un complément", décrit-il. Il rappelle aussi que "la vente des produits du vapotage va prendre de l'importance dès le mois de mars avec l'augmentation des prix des cigarettes".

La Cour des comptes critique la politique de soutien aux buralistes

Les efforts de diversifications vont dans le sens de recommandations faites l'an dernier par la Cour des comptes qui, dans son rapport annuel, avait jugé"très contestable" une politique de soutien aux buralistes selon elle "menée à l'aveugle, avec des dispositifs insuffisamment contrôlés et ciblés". Elle estimait que "l'objectif principal" devait être "la reconversion des commerces de vente de tabac à d'autres activités".

La Cour chiffrait le soutien aux buralistes, toutes aides confondues, à 2,6 milliards d'euros entre 2004 et 2011, soit plus de 300 millions d'euros par an.

Le gouvernement "portera aussi une initiative au niveau européen afin de promouvoir une meilleure harmonisation des niveaux de fiscalité sur les produits du tabac et garantir la diminution des quantités de tabac transitant d'un pays à l'autre de l'Union Européenne, en limitant strictement les transports transfrontaliers de tabacs par les particuliers", écrit encore Bercy vendredi.

Accord tripartite, avec la Française des Jeux

Le plan d'aide aux buralistes porte également sur la hausse de leur rémunération suite à un accord tripartite avec la Française des Jeux (FDJ), qui a accepté de modifier le mode de rémunération pour les ventes de ses produits, et l'organisme de marchands de journaux Culture Presse.

"D'ici à 2019, l'ensemble du dispositif permettra de faire progresser la commission moyenne des détaillants", a indiqué à l'AFP Stéphane Pallez, présidente de la FDJ, estimant que c'est "une petite révolution de passer d'une rémunération fixe sur les mises à un système de rémunération différenciée".

Daniel Panetto, président de Culture Presse a de son côté salué dans un communiqué "la mise en place de ce plan", évoquant "une victoire dont les intérêts sont communs à chacun des trois acteurs".

(Avec AFP)