Cryptomonnaies : plombée par le scandale FTX, la plateforme Genesis dépose le bilan

Dans le collimateur des autorités américaines depuis plusieurs mois, le coup de grâce est finalement survenu ce vendredi pour la société de prêts et courtage de cryptomonnaies Genesis. Lancée fin 2020, en pleine progression du marché crypto porté par l'arrêt de l'économie traditionnelle, la plateforme a finalement été placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. En cause, les répercussions de la spectaculaire implosion de la Bourse de crytomonnaies FTX.

Depuis le mois de novembre, la société destinée aux investisseurs professionnels avait suspendu la possibilité pour les prêteurs de retirer leurs cryptomonnaies.

Genesis est une filiale de Digital Currency Group (DCG). Il a été fondé en 2014 par les frères Winklevoss, popularisés par le film "The Social Network" sur la genèse de Facebook. L'autre filiale est Gemini qui propose de son côté au grand public plusieurs produits financiers liés aux cryptomonnaies.

En pleine euphorie des cryptomonnaies de la fin 2020 au printemps 2022, les entrepreneurs du Web ont en effet misé sur toute une série de nouveaux services en ligne de la finance décentralisée, reposant non plus sur un intermédiaire mais sur la blockchain. La ruée vers la crypto s'est arrêtée net avec la faillite de FTX, une plateforme d'échanges de crypto adulée par Wall Street mais qui s'est révélé être une gestion en pyramide de Ponzi.

Suite à cela, le marché des cryptomonnaies est passé de 3 milliards de valorisation à 800 millions aujourd'hui. De fait, pour attirer de nouveaux clients, un service reposant sur une cryptomonnaie en pleine croissance est souvent garanti par une autre, selon le principe des contreparties, appliqué au monde des cryptos. Genesis avait ainsi adossé un certain nombre de ses prêts aux professionnels à la crypto de FTX.

La plateforme indique avoir plus de 100.000 créanciers et entre 1 et 10 milliards de dollars d'actif comme de passif.

Le français Coinhouse créancier de Genesis

Résultat, l'entité principale, Genesis Global Holdco, et deux de ses filiales (Genesis Global Capital et Genesis Asia Pacific) ont déposé jeudi soir des documents auprès du tribunal des faillites du district sud de New York.

Les autres filiales de la société new-yorkaise, spécialisées dans les produits dérivés, les opérations au comptant et la protection de cryptoactifs, ainsi que sa branche dédiée au courtage ne sont en revanche pas concernées par cette procédure et poursuivent leurs activités, a précisé Genesis.

Mais l'effet domino touche aussi des plateformes hors des Etats-Unis, jusqu'en France, à l'image du spécialiste Coinhouse qui avait choisi Genesis comme l'un de ses partenaires. Selon le document déposé par Gemini, Coinhouse figure parmi ses plus gros créanciers. Contactée, Coinhouse n'a pas réagi dans l'immédiat.

Au total, Genesis est dans l'incapacité de rembourser 3,4 milliards de dollars de créances.

Genesis veut rester en vie

Le gendarme boursier américain, la SEC, a engagé la semaine dernière des poursuites contre Genesis et Gemini pour avoir proposé de faire des prêts sans s'enregistrer auprès des autorités compétentes.

Le gendarme américain affirme que Genesis détenait en novembre environ 900 millions de dollars de cryptomonnaies empruntés à environ 340.000 clients.

« Bien que nous ayons fait des progrès significatifs en affinant notre plan de développement pour remédier aux problèmes de liquidités causés par les récents défis exceptionnels de notre secteur, dont le défaut de paiement de Three Arrows Capital et la faillite de FTX, une restructuration est la voie la plus efficace pour préserver les actifs et créer le meilleur résultat possible pour toutes les parties prenantes de Genesis », a déclaré dans un communiqué Derar Islim, le patron par intérim de la société.

Genesis assure disposer de 150 millions de dollars en espèces pour mener à bien le processus de restructuration et soutenir les opérations de ses filiales encore actives.

(Avec AFP)

