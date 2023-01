Faillite FTX : Les plateformes crypto Gemini et Genesis accusées de levée de fonds illégale

Les plateformes de courtage et de prêt Gemini et Genesis sont poursuivies par la Security and Exchange Commission (Sec) d’après un communiqué publié ce vendredi. Gemini et Genesis ont subi les conséquences de la chute de la plateforme FTX puisqu’une partie de l’argent de leurs clients est bloquée sur cette dernière. La Sec les accuse maintenant d’avoir levé des fonds en dehors de la loi et des règles.