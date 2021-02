Cryptos : la plateforme CoinBase prépare une entrée en fanfare au Nasdaq

Selon Coinbase, la valeur des cryptomonnaies gérés par les plateformes atteint près de 800 milliards de dollars à la fin décembre 2020. (Crédits : Eric Gaillard)

L’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, Coinbase, vient de déposer auprès de la SEC à New York les documents de sa prochaine introduction en Bourse. La société a déclaré à cette occasion 1,3 milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2020 et 320 millions de profit. L’opération pourrait valoriser la plateforme entre 80 et 100 milliards de dollars. Mais les conditions de marché sont moins favorables.