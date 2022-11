Faillite FTX : la crainte de la contagion du monde des cryptos

C'est un véritable vent de panique qui souffle sur l'écosystème des cryptomonnaies depuis le placement sous le régime des faillites, vendredi dernier, de la plateforme FTX, et de ses satellites. Logiquement, tous les regards se portent sur ses concurrentes, guettant le moindre soupçon de contagion de marché.

Le patron de la bourse de cryptomonnaies Crypto.com, Kris Marszalek, a ainsi tenté sur le réseau social You Tube de rassurer les utilisateurs de sa plateforme, en précisant que seulement 10 millions de dollars de sa plateforme étaient bloqués sur FTX. Une initiative parmi d'autres pour essayer d'enrayer la profonde crise de confiance qui frappe le secteur.

Quels risques de contagion à d'autres plateformes d'échange ?

Si les crypto-investisseurs ont peur, c'est d'abord parce que FTX semblait trop grosse pour tomber. Mais la deuxième plus grosse plateforme du marché, valorisée il y a encore quelque jours 32 milliards de dollars, ne détient plus que « 9 milliards de dollars déposés par les clients de FTX sur la plateforme mais la société ne disposerait en réalité que de 900 millions de fonds liquides et disponibles et des milliards de fonds illiquides qui vont probablement être bradés pour pouvoir rembourser les clients », prévient Stanislas Barthelemi, consultant crypto chez KPMG.

La plateforme, créée par Sam Bankman-Fried, aurait donc joué avec l'argent de ses clients en le transformant en jeton FTT - une cryptomonnaie émise par FTX - et dont la valeur s'est aujourd'hui écroulée. Une pratique commerciale risquée qui pourrait être utilisée par d'autres acteurs. « Les plateformes Crypto.com et Huobi sont aussi pointées du doigt par les internautes car elles ont beaucoup investi dans du sponsoring et que l'opacité règne sur l'utilisation des fonds déposés par les clients », estime le consultant de KPMG. Et pour rassurer, les plateformes adressent à leurs clients des informations sur leurs réserves et la conservation des fonds.

Existe-t-il des risques de contagion en dehors des plateformes d'échange ?





Les plateformes d'échange de cryptos ne sont pas seules à être touchées par la déflagration. Après le crash des cryptos UST et Luna en mai 2022, des sociétés d'investissement comme Celsius, Voyager ou Three arrows capital avaient déjà été emportés par la vague et avaient fait faillite à cause de leur exposition à ces crypto-monnaies.

« Le problème, c'est que la faillite de FTX a une dimension bien plus grande. Il y a en effet beaucoup plus d'entreprises, du monde de la crypto ou tout simplement de la finance traditionnelle, qui ont stocké des fonds sur la plateforme que d'entreprises qui avaient de l'UST ou du Luna », prévient Claire Balva, consultante indépendante, spécialiste des cryptos. Pour l'instant, seules quelques sociétés ont communiqué sur leur exposition à FTX.

L'entreprise de services financiers Galaxy Digital a notamment confirmé qu'elle était exposée à hauteur de 76,8 millions de dollars dans un communiqué de presse. Parmi ces derniers, 47,5 millions seraient actuellement bloqués dans le processus de retrait. Même constat pour le Hedge Fund Galois Capital qui fait face à un blocage de 100 millions de dollars sur FTX, soit la moitié de ses fonds d'après les informations communiquées par son cofondateur Kevin Zhou.

« Beaucoup d'entreprises risquent de perdre de l'argent, mais surtout, le véritable problème, c'est que les entreprises endettées vont faire faillite car elles ne pourront pas rembourser leurs échéances de crédit en raison des fonds bloqués chez FTX », alerte Stanislas Barthelemi.

Quels seront les gagnants et les perdants de la faillite de FTX

Cette faillite pourrait donc provoquer des réactions en chaîne, qui « à court terme est très mauvais pour l'écosystème crypto puisqu'il y a une véritable perte de confiance dans les plateformes d'échange donc beaucoup de monde vendent leurs cryptos et retirent leurs font par peur de voir leur plateforme suivre FTX », analyse Claire Balva.

Bitcoin a par exemple perdu 20% de sa valeur depuis le 7 novembre, autour de 16.000 dollars. « Mais certaines cryptomonnaies comme Solana, dont FTX et Alameda Research détenaient un grand nombre vont encore plus souffrir », ajoute-t-elle. Solana a perdu près de 60% depuis le 7 novembre.

A moyen terme en revanche, certains acteurs pourraient ressortir plus fort de cette crise. « Coinbase et Kraken sont beaucoup plus transparentes et s'affichent comme des plateformes fiables », reconnaît Stanislas Barthelemi qui s'inquiète cependant du cas de Binance « dont on ne connaît toujours pas la domiciliation », alerte l'expert.

Autre acteur qui pourra sortir vainqueur de cette crise, l'entreprise française Ledger. Cette dernière vend des portefeuilles de crypto-monnaies permettant de détenir soi-même ces actifs et de ne pas dépendre d'un intermédiaire comme FTX. La société constate d'ailleurs une hausse des achats de ces produits depuis quelques jours.

« Ce qui va sortir gagnant, c'est l'idéal de souveraineté financière individuelle. Posséder ses Bitcoin sur une clé Ledger permet d'effectuer des transactions incensurables et sans tiers de confiance », affirme Yorick de Mombynes, spécialiste du Bitcoin. Une solution alternative aux plateformes controversées mais qui « ne va pas va favoriser l'adoption des cryptos car il n'est pas facile d'utiliser une clé ledger », nuance Claire Balva.

Faut-il s'attendre à davantage de régulation ?





A la base de la faillite de FTX, il y a d'abord un manque de transparence sur les activités de la plateforme, et sans doute des pratiques peu conformes à l'éthique, qui seraient répréhensibles dans un univers bancaire régulé. « FTX avait choisi de se domicilier aux Bahamas où il n'y a pas une réglementation très stricte », explique Stanislas Barthelemi qui estime que cette catastrophe aurait pu être évitée si la plateforme de Sam Bankman-Fried avait été davantage surveillée.

Malgré les bonnes intentions, il est toujours très difficile de s'y retrouver dans la réglementation des cryptomonnaies et les régulateurs n'ont toujours pas réussi à fournir un cadre stable pour ces nouveaux services.

En France, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en place le statut de Prestataire de services sur actifs numériques (Psan) en 2019, censé veiller aux bonnes pratiques des plateformes. Problème, « pour l'instant il y a une cinquantaine de plateformes enregistrées Psan, ce qui veut dire que le régulateur a juste surveillé le volet blanchiment d'argent. Mais aucune n'a encore l'agrément Psan qui doit veiller à ce qu'une plateforme ne fasse pas n'importe quoi avec l'argent de ses clients », pointe du doigt le consultant de KPMG.

Un manque de régulation et de transparence des plateformes qui fait aujourd'hui planer le doute sur la capacité de Binance, Crypto.com et autres Huobi à rembourser leurs clients. « Mais, en 2024, normalement, avec l'entrée en vigueur du règlement européen Market in Crypto Assets (MiCa) en Europe, les plateformes seront obligées de prouver qu'elles disposent de réserves pour proposer leurs services auprès des Européens », conclut Claire Balva. Une réglementation qui va probablement se durcir davantage à la suite du scandale de FTX.