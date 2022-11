Les banques rembourseront par anticipation 296 milliards de liquidités (la BCE attendait 500 milliards...)

Pour combattre l'inflation record, la Banque centrale européenne a entamé le plus important mouvement de réduction des liquidités dans le système bancaire depuis sa création en posant, fin octobre, après le relèvement agressif de ses taux directeurs, les premiers jalons de l'étape suivante: réduire la taille de son pharamineux bilan de plus de 7.000 milliards d'euros (dont plus de 2.000 milliards en TLTRO) hérité d'abord de la crise financière de 2008 puis de celle consécutive à la pandémie de Covid.

Les banques de la zone euro rembourseront dans les prochains jours à la Banque centrale européenne 296 milliards d'euros de liquidités empruntées dans le cadre des "opérations de refinancement à plus long terme" (TLTRO), a annoncé la BCE vendredi, un montant inférieur aux attentes.

Des conditions très avantageuses

Pour mémoire, les TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations), ancienne mesure phare de la BCE pour relancer la très faible dynamique des prix en zone euro, sont proposés aux banques depuis septembre 2014, à raison d'une par trimestre, à la condition expresse que celles-ci accordent davantage de crédits aux ménages et aux entreprises. Les prêts TLTRO sont très bon marché: leur taux, initialement fixé à 0,15%, avait été ramené en janvier 2015 à 0,05% pour accroitre leur attractivité. Ce qui revient à dire que les banques pouvaient s'endetter quasiment gratuitement via ce mécanisme.

Ces dernières années dans le cadre des TLTRO, les banques ont emprunté au total quelque 2.100 milliards d'euros à la BCE en profitant donc de conditions très avantageuses.

Les remboursements par anticipation se font sur la base du volontariat mais la banque centrale avait modifié les conditions de ces prêts le mois dernier, ce qui avait été perçu comme une incitation à saisir cette opportunité.

Les analystes tablaient en moyenne pour ce vendredi sur des demandes de remboursement anticipé d'environ 500 milliards d'euros.

Réaction des marchés et impact sur les pays "périphériques"

Les dirigeants de la BCE devraient étudier attentivement les demandes des banques et la réaction des marchés dans la perspective de la réduction du bilan de l'institution et notamment de la liquidation à venir du portefeuille obligataire d'environ 3.300 milliards d'euros constitué ces dernières années dans le cadre de son programme d'achats d'actifs APP.

Le sujet sera à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des gouverneurs le 15 décembre.

L'impact des remboursements de banques devrait être particulièrement sensible dans les pays dits "périphériques" de la zone euro, qui verront revenir sur le marché une proportion plus importante de leurs obligations d'Etat, pour l'instant déposées à la BCE au titre de garantie des TLTRO.

Prochaine fenêtre de remboursement anticipé, le 21 décembre

La BCE devra aussi surveiller la réaction des marchés monétaires, sur lesquels les banques se prêtent entre elles à court terme.

Ces marchés ont en effet été pénalisés ces dernières années par la politique de la BCE car les banques avaient du mal à trouver des obligations de bonne qualité comme collatéral pour ce type d'emprunts tandis que les conditions très avantageuses des TLTRO les incitaient à privilégier ces derniers.

Les banques avaient jusqu'au 16 novembre pour notifier leurs intentions à la BCE mais le remboursement ne sera effectif que le 23 novembre.

La prochaine "fenêtre" pour des remboursements anticipés étant prévue le 21 décembre, certaines banques pourraient préférer attendre le mois prochain, estiment certains analystes.

(avec AFP et Reuters)