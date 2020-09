Paiement : les Européens toujours plus friands de la carte bancaire

En France, la crise sanitaire et le relèvement du plafond en paiement sans contact ont largement contribué au succès de la carte bancaire comme moyen de paiement. Mais cet engouement est loin d'être nouveau et s'inscrit dans une vraie tendance de fond et ce, à l'échelle de la zone euro.

C'est ce que montre la nouvelle étude statistique de la Banque centrale européenne sur les moyens de paiement. Publiée vendredi, elle analyse les transactions réalisées, hors espèces, en 2019. Conclusion : les paiements par carte continuent leur envolée. Ils ont progressé de 12,3% de 2018 à 2019 et ont représenté 46,6 milliards d'opérations. C'est près de la moitié (48% très précisément) des 98 milliards de transactions enregistrées sur la période.

