Déconfinement : les banques au rendez-vous avec le paiement sans contact jusqu’à 50 euros

La réouverture des magasins dans l'Hexagone ce lundi 11 mai s'accompagne du rehaussement du plafond des paiements sans contact. Les Français peuvent désormais régler leurs achats jusqu'à 50 euros via ce mode de paiement, contre 30 euros auparavant.

Le paiement sans contact, qui permet de réaliser des achats par carte bancaire sans avoir à pianoter sur le clavier du terminal de paiement potentiellement touché par de nombreux autres usagers, n'a jamais été autant plébiscité que depuis le début du confinement. Il a ainsi largement été privilégié dans les commerces essentiels restant ouverts, et ce tout particulièrement dans les boulangeries et les pharmacies, avec une utilisation en hausse de respectivement 6% et 10%, selon les chiffres du groupement des Cartes Bancaires (CB), gestionnaire du système de paiement par carte en France.

Avec la propagation de l'épidémie de coronavirus, plusieurs voix s'étaient élevées pour demander une hausse du plafond et l'Autorité bancaire européenne (ABE) avait recommandé aux autorités locales de relever ce plafond à 50 euros afin de limiter le recours aux billets ou aux pièces. La France fait partie des derniers pays du Vieux Continent à franchir...