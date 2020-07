Pourquoi les espèces sont loin d'être en voie de disparition

« Depuis la crise sanitaire, nous avons beaucoup moins de paiements en espèces. Nos clients règlent davantage en carte bancaire, même pour les plus petits montants. Beaucoup optent pour le sans contact, cela évite de pianoter sur le clavier du terminal de paiement. Cette tendance s'est maintenue avec le déconfinement, mais pour combien de temps ?, s'interroge Anne-Christine, cogérante d'une épicerie bio en banlieue parisienne.

Cette question, de nombreux acteurs de la finance se la posent car ce témoignage est loin d'être isolé. Avec la propagation de l'épidémie de coronavirus et l'application des gestes barrière, les particuliers ont boudé la monnaie sonnante et trébuchante et les billets, privilégiant les paiements par carte bancaire, et particulièrement le sans-contact. Et ce, malgré le message rassurant de la Banque de France : « La probabilité de contagion par un virus via un billet de banque est très faible par rapport à d'autres surfaces », avait-elle assuré au début de la crise.

Lire aussi : Paiement : EPI, l'alternative européenne à Visa et MasterCard en huit questions

La crainte d'être contaminé en manipulant des espèces, infondée selon les études menées par la Banque centrale européenne (BCE), n'est pas inédite dans l'histoire.

« Lors de l'une des grandes pestes qui a touché Londres à la fin du XIXe siècle, les commerçants demandaient à leurs clients de mettre les pièces de monnaie dans une coupelle remplie de vinaigre avant de payer », rappelle Patrice Baubeau, historien de l'économie et de la monnaie, et maître de conférences à l'université de Nanterre.

Ces craintes ont également poussé un certain nombre de pays asiatiques, touchés par de multiples épidémies, à opter pour des billets en plastique plutôt qu'en papier, afin de pouvoir les laver et les désinfecter plus facilement.

Lire aussi : Coronavirus : en Chine, des billets de banque mis en quarantaine

Des refus de paiement illégaux

En France, ces appréhensions conjuguées au confinement et à l'arrêt de l'activité commerciale, hormis l'alimentaire, ont provoqué une réduction considérable du recours aux billets.

« Pendant toute la période du confinement, nous avons enregistré des baisses de retraits situées entre - 50 % et - 60 % aux distributeurs automatiques de billets et à nos caisses », indique Christophe Baud-Berthier, directeur des activités fiduciaires de la Banque de France.

« En l'espace de deux mois, je n'ai retiré qu'une fois de l'argent au distributeur, contre deux fois par semaine habituellement », témoigne Jean, 31 ans. Quelques jours après la réouverture des commerces, les messages d'enseignes invitant les clients à ne régler leurs achats qu'en carte bancaire et n'acceptant pas le liquide se sont même multipliés. Une pratique inédite, mais surtout illégale qui a poussé le défenseur des droits à réagir en rappelant que cette restriction privait une frange de la population, notamment les plus démunis, de...