Pourquoi le Bitcoin s'emballe au-delà des 8.000 dollars

Il ne faudrait pas l'enterrer trop vite ! Après sa dégringolade vertigineuse depuis janvier, qui avait suivi une envolée spectaculaire l'an dernier, le Bitcoin est de retour sous les projecteurs. La première et plus importante des cryptomonnaies, qui était tombée sous les 6.000 dollars fin juin, a rebondi de plus de 30% depuis le début du mois. Elle a même tutoyé les 8.400 dollars dans la journée de mercredi, à son plus haut niveau depuis deux mois. Sa capitalisation dépasse les 140 milliards de dollars, soit un gain de 40 milliards en un mois.

Pour mémoire, en décembre dernier, le cours du Bitcoin avait frôlé les 20.000 dollars ! Sa capitalisation excédait alors les 340 milliards de dollars.

[Le cours du Bitcoin depuis un an. Crédits : Coindesk]

Cet envol de la cryptomonnaie serait alimenté par des rumeurs d'intérêt du plus grand gérant d'actifs au monde, BlackRock. Selon Financial News, l'asset manager new-yorkais aux 6.300 milliards de dollars d'actifs sous gestion aurait créé une équipe chargée de travailler sur les cryptomonnaies et la technologie Blockchain, sur laquelle elles s'appuient, et d'étudier si BlackRock doit investir dans les "futures", les dérivés du Bitcoin.

De nombreuses banques et institutions financières ont investi directement dans des startups de l'univers de la Blockchain ou dans des projets internes.

Bientôt un fonds indiciel sur le Bitcoin ?

Par ailleurs, les crypto-investisseurs spéculent sur une décision attendue du gendarme boursier américain, la SEC, qui devrait accepter la création d'un fonds ETF (exchanged traded funds), qui répliquerait les fluctuations du Bitcoin.

La société de gestion californienne Bitwise Asset Management a déposé un dossier ce mardi auprès de la SEC en vue de proposer le premier fonds indiciel crypto coté en bourse : il s'appellerait le Bitwise HOLD 10 Cryptocurrency Index Fund.

"Le marché crypto est significatif. Il est trop gros pour que les gens puissent l'ignorer" a fait valoir Matt Hougan, le responsable de la recherche chez Bitwise auprès de Reuters.

En janvier, la SEC avait demandé à plusieurs sociétés de retirer leur candidature pour coter un ETF crypto. Elle a annoncé mardi qu'elle repoussait à septembre sa décision d'autoriser ou non 5 ETF proposés par une autre société de gestion Direxion AM.

Le cours du Bitcoin pourrait être perturbé dans les jours qui viennent avec l'expiration le 27 juillet des contrats à terme, les "futures", les produits dérivés qui permettent de spéculer à la hausse ou à la baisse sur la cryptomonnaie. Selon l'opérateur de marchés CME Group, les volumes quotidiens moyens portant sur les futures sur le bitcoin cotés sur le Chicago Mercantile Exchange ont bondi de 93% au deuxième trimestre par rapport au premier.