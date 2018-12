Ces nouvelles armes qui vont donner une avancée militaire considérable à la Russie

La Russie développe des armes de rupture stratégique comme les missiles hypersoniques (Kinjal et Avangard) qui pourront lui conférer à termes une avancée technologique et militaire. C'est le cas des vecteurs hypervéloces dont le développement pourrait conférer une avance militaire considérable à un club restreint d'Etats détenteurs, estime le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Dans ce cadre, Vladimir Poutine a supervisé le test réussi du nouveau système de missile hypersonique russe Avangard, capable de transporter des ogives nucléaires et conventionnelles, a annoncé mercredi le Kremlin selon l'agence de presse RIA.

De telles armes grâce à leur vitesse supérieure à Mach 5, à la condition qu'elles soient associées à des manœuvres, disqualifie les capacités actuelles d'interception des défenses adverses (déni d'accès). Du coup, ces armements peuvent faire peser à tout moment et à toute distance une menace instantanée de frappe conventionnelle, voire nucléaire.

Poutine à la manœuvre

Le président russe a observé l'essai à distance, d'un bâtiment du ministère de la Défense à Moscou. Le test a eu lieu dans l'extrême-orient russe. Le maître du Kremlin a annoncé en mars une série de nouveautés dans le domaine de l'armement, parmi lesquelles l'Avangard, à l'occasion d'un discours au ton particulièrement belliqueux. Il a affirmé qu'elles pourraient frapper presque n'importe quel point du globe et échapper à un bouclier antimissile construit par les États-Unis.

En mars, la Russie avait testé avec succès le nouveau missile hypersonique Kinjal (poignard) qualifié par le président Vladimir Poutine d'"arme invincible". Lors d'un discours au Parlement le 1er mars, le président russe avait assuré que les missiles Kinjal allaient dix fois plus vite que la vitesse du son et pouvaient déjouer les systèmes antimissiles existants.