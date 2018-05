Emmanuel Macron confie à Louis Gautier une mission sur la défense européenne

Trois mois après son départ surprise du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), Louis Gautier va se voir confier une mission sur la défense européenne par le président de la République, Emmanuel Macron. Pendant son mandat à la tête du SGDSN, qui relève du Premier ministre, il a géré de très nombreuses crises (attaques terroristes, état d'urgence, montée en puissance des cyberattaques, crise des navires de guerre avec la Russie...).

Spécialiste des questions de défense, Louis Gautier a également été au cœur du dispositif des exportations d'armement de la France en coordonnant le travail de l'État français dans le cadre de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Il dirige la chaire sur les Grands enjeux stratégiques contemporains à la Sorbonne.

Une compétence dans le spatial

Dans le domaine spatial, le SGDSN assure la fonction de coordonnateur interministériel sécurité des programmes spatiaux européens. Il élabore la synthèse des positions nationales sur les questions de sécurité des programmes européens de navigation par satellite (Galileo et Egnos) et de surveillance de la Terre (Copernicus). Ainsi, s'agissant du programme Galileo, il traite les questions liées à la sécurité et au service public réglementé (PRS, Public reglemented service) et assure pour la France la fonction d'Autorité responsable du PRS.

Nommé en 2014 secrétaire général du SGDSN en remplacement de Francis Delon, Louis Gautier, conseiller maître à la Cour des comptes, a été conseiller pour la défense de Lionel Jospin, Premier ministre (1997-2002) et directeur adjoint du cabinet de Pierre Joxe, ministre de la défense (1991-1993).