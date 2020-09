Hélicoptères : le constructeur suisse Kopter perd son pilote, Leonardo prend le manche

Leonardo n'a pas perdu son temps... Près de six mois après la finalisation du rachat de Kopter en avril, le groupe italien a pris le manche du constructeur d'hélicoptères suisse. N'ayant plus aucune marge de manœuvre pour diriger la société de plus de 300 salariés, le PDG de Kopter Andreas Löwenstein a dû jeter l'éponge. Depuis son arrivée en janvier 2017, il avait pourtant mis au carré cette start-up suisse pour développer et lancer le SH09, un hélicoptère léger (jusqu'à huit passagers). Leonardo peut remercier...