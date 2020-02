Le marché mondial de l'hélicoptère peine à redécoller

Deux ans encore à tenir. Fin 2021, début 2022, la filière hélicoptériste devrait redécoller et monter enfin dans le train de la croissance après des années de plomb. Et après un crash de 15 % en 2019, le marché mondial devrait connaître "une stabilité" en 2020, assure le PDG d'Airbus Helicopters Bruno Even dans un entretien accordé à La Tribune lors du salon Heli-Expo 2020 à Los Angeles, très touché par la mort de Kobe Bryant, l'ex-super star du basket américain dans un accident d'hélicoptère (Sikorsky S-76B). "Nous prévoyons un scénario de reprise progressive mais pas à court terme, précise pour sa part à La Tribune le patron de Safran Helicopter Engines, Franck Saudo. Nous sommes optimistes sur les perspectives de moyen et long terme". Une reprise qui pourrait se concrétiser par une croissance de 2% du marché mondial.

En attendant a reprise, le marché doiit encore traverser une "période incertaine, avertit Bruno Even. De ce point de vue, le salon me conforte dans cette analyse". Organisé par Helicopter Association International (HAI), le salon Heli-Expo 2020 (27-30 janvier) a été comme toujours un bon baromètre pour humer le marché. "Cette année, on sent qu'il y a une volonté plus forte des acteurs de la filière à se projeter dans des nouveaux projets même si je ne capture pas de façon pratique des signes tangibles de cette reprise", souligne Franck Saudo. Même son de cloche pour Bruno Even : "Dans l'état d'esprit, il y a une vision plus positive, plus optimiste : les opérateurs recommencent à se re-projeter, y compris en termes d'investissements sans forcer systématiquement à l'acte". Très clairement, il y avait dans les couloirs de Heli-Expo "un sentiment plus positif" qu'un an plutôt, note le patron de Safran Helicopter Engines (SHE).

Les pays émergents ne décollent pas

Le marché de l'hélicoptère est toujours et encore tiré par les deux zones géographiques traditionnelles, les Etats-Unis et l'Europe, qui représentent environ 70% du marché mondial. Deux marchés qui arrivent à une certaine maturité aussi bien dans le civil que dans le militaire aux Etats-Unis avec la fin des programmes d'acquisition commandes de Black Hawk (Sikorsky) et d'Apache (Boeing). Pour autant, Bruno Even estime qu'il peut y avoir "des opportunités en particulier à travers des renouvellements importants de certaines flottes". C'est cas notamment du secteur médical (EMS) en Europe, estime Franck Saudo. Parallèlement, la demande ne décolle pas dans les pays émergents, qui ne prennent encore pas le relais. Sur ces marchés, "toutes les conditions pour supporter la croissance ne sont pas réunies, que ce soit en terme de régulation ou en termes d'infrastructures, note le patron d'Airbus Helicopters. Il existe un besoin identifié, il y a un appétit mais toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour supporter de manière constante la croissance telle qu'on peut l'analyser".

Enfin, s'il frémit, le marché pétrolier et du gaz (Oil and Gas) pour les hélicoptéristes reste stable et poursuit la résorption des surcapacités avec des réallocations de H225 et S-76 sur d'autres marchés après une chute de 30% (700.000 heures de vol). Des signes de reprise se font jours. Pour Franck Saudo, la fusion des deux opérateurs américains Bristow et ERA est "une bonne nouvelle" pour fluidifier ce marché. Il existe également un véritable enjeu de renouvellement pour deux segments, les médium et les super-médium, même s'il peine encore à se concrétiser. Sur ce marché, Airbus Helicopters espère beaucoup avec le H175 (super-medium) et, bientôt, avec le H160 (medium), qui doit être certifier dans les prochaines semaines. "Avec le H160 et le H175, nous avons une réponse que le marché attend en termes de performances, de technologies, de sécurité, d'innovations, de compétitivité puisqu'on est sur des ratios significatifs par rapport à la concurrence dans cette gamme ( -15% en termes de coût de possession)", assure Bruno Even. Ces trois constats expliquent en grande partie le plongeon du marché en 2019.

Airbus Helicopters assume son leadership mondial

Airbus hélicopters est reparti d'Heli-Expo 2020 avec 38 commandes ainsi qu'un contrat de modernisation pour 20 H145 pour un opérateur allemand spécialisé dans le secteur de l'EMS, DRF Luftrettung, qui s'est par ailleurs offert 15 nouveaux H145. Aujourd'hui, il est le plus grand opérateur de H145 à cinq pales dans le monde (soit 35 appareils). Le constructeur de Marignane, qui détient des parts de marché estimées entre 60% et 70% des marchés européen et américain, a su tirer lors de Heli-Expo 2020 son épingle du jeu dans un contexte qui reste difficile et surtout face à une concurrence plus durement touchée : Bell (8 commandes) et Leonardo (client de lancement pour l'AW189K motorisé par Safran). Airbus Helicopters tire son "épingle du jeu par rapport à sa gamme produit et son positionnement qui est également industriel", fait valoir Bruno Even. Toutefois, le niveau de commandes d'Airbus Helicopters reste modeste par rapport aux années 2013/2014 (respectivement 69 et 78 appareils) et confirme bien un marché atone.