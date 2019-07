Les coulisses de la conquête lunaire : 1957-63, la course est lancée

Une exploration fascinante de la décennie qui a fait marcher l'homme sur la Lune, racontée à partir d'images d'archives exceptionnelles et de témoignages inédits. Plus qu'un exploit scientifique, une odyssée humaine.

1957. L'URSS met en orbite son Spoutnik 1, premier satellite artificiel à voler dans l'espace. En pleine guerre froide, les États-Unis découvrent la nouvelle, partagés entre la peur et le désir de revanche. Ingénieur du missile V2 durant la Seconde Guerre mondiale, récupéré en 1945 par le camp américain, le scientifique allemand Wernher von Braun travaille à combler le retard. Mais les Russes vont une nouvelle fois damer le pion à leurs rivaux : le 12 avril 1961, Youri Gagarine devient le premier homme à voyager en orbite autour de la Terre. Le président fraîchement élu John F. Kennedy cherche une riposte à la hauteur de l'enjeu : von Braun lui propose la Lune.

Grands explorateurs

16 juillet 1969. Des milliers de voitures convergent vers le cap Kennedy. Dans quelques heures, l'équipage d'Apollo 11, commandé par Neil Armstrong, s'envolera vers un pari fou, avènement d'une décennie de marche forcée scientifique et technologique qui ouvre l'exploration spatiale à l'humanité.

Au travers d'interviews de témoins clés et de sublimes images d'archive, dont de nombreuses inédites, Robert Stone explore l'envers du mythe pour révéler, cinquante ans après, une réalité complexe en partie occultée par la saga officielle de la Nasa et l'histoire des politiques menées à Washington et à Moscou. Dans cette grande fresque documentaire, passionnante de bout en bout, il détaille les rêves, les défis scientifiques et les destins méconnus qui ont forgé cette folle odyssée vers la Lune. Une quête pleine de souffle, dans les pas de grands explorateurs.

(source ARTE)

