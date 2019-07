LREM : bousculades pour la présidence de la commission défense de l'Assemblée nationale

Ça se bouscule beaucoup pour être désigné candidat de La République en Marche (LREM) pour l'élection du président de la commission de la défense nationale de l'Assemblée nationale prévue en septembre. Une primaire qui a aiguisé l'appétit de neuf candidats - six hommes et trois femmes -, qui ont jusqu'à ce vendredi pour se déclarer. Outre le président sortant, Jean-Jacques Bridey, la liste des impétrants s'est récemment allongée : Natalia Pouzyreff (Yvelines), Aude Bono-Vandorme (Aisne), Françoise Dumas (Gard), Jean-Michel Jacques (Morbihan), Philippe Chalumeau (Indre-et-Loire), Thomas Gassilloud (Rhône), Christophe Blanchet (Calvados) et, enfin, Jacques Marilossian (Hauts-de-Seine).

Sauf surprise, la formule de cette primaire semble donner la prime au sortant, selon les observateurs. Car ce sont les 304 députés de la LREM qui vont voter électroniquement pour élire leur candidat pour briguer la présidence de la commission de la défense. En outre, le grand nombre de candidats ne favorise vraiment pas une opposition forte face à Jean-Jacques Bridey. Enfin, le candidat, qui accédera au second tour face au président sortant, aura très peu de temps pour mobiliser ses réseaux et constituer des alliances (moins de 24 heures).

Quelques outsiders

Pour autant, quelques outsiders se dégagent comme Jean-Michel Jacques et Thomas Gassilloud, qui mettent en avant leur expérience dans l'armée et en opération extérieure. C'est également le cas de Natalia Pouzyreff, qui connait très bien l'industrie de l'armement en ayant travaillé chez Thales, puis chez Airbus. Elle est coauteur d'un rapport remarqué sur la prochaine génération de missiles anti-navires en coopération avec la Grande-Bretagne. Verdict les 23 (premier tour) et 24 juillet (second tour).