Radicalisation : une vingtaine de cas en cours de traitement dans la gendarmerie

Après l'attaque au couteau survenue le 3 octobre dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris, le général Richard Lizurey, alors encore en fonction en tant que directeur général de la gendarmerie nationale, avait fait état lors d'une audition au Sénat début octobre d'une "vingtaine de cas en cours de traitement". Et de préciser que ces cas "ne sont pas tous en rapport avec l'islamisme. Certains sont liés à l'extrême droite". Il avait également averti que "pour ce qui est du dispositif anti-radicalisation de la gendarmerie, tout peut arriver, dans n'importe quelle institution".

"Depuis 2000, nous avons traité et accompagné vers d'autres horizons professionnels une vingtaine de personnels dont on estimait qu'ils n'avaient pas leur place chez nous", avait indiqué le général Richard Lizurey. Et de conclure que "personne n'est à l'abri, et il nous faut avoir des garanties dans ce domaine".

Détection des signaux faibles

" Aucun système n'a de garantie absolue. Nous avons mis en place depuis 2013 un système d'identification des signaux faibles, qui s'est amélioré et qui a évolué en 2015, à la suite d'un incident important", a expliqué le général Lizurey. L'Essor, le journal des gendarmes, a rappelé quelques affaires au sein de la gendarmerie qui ont "suscité récemment l'émoi". En 2013, une gendarme adjoint volontaire avait préparé son départ pour la Syrie. Plus près de nous, l'amourette d'une gradée du Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation (STRJD), qui a quitté la gendarmerie, avait également suscité une grosse inquiétude, selon le journal. Elle s'était rapprochée de l'un des proches d'Amedy Coulibaly, l'auteur de l'attentat contre l'Hyper Casher. Enfin, une ancienne gendarme adjointe volontaire du Var avait été impliquée dans une filière djihadiste.

Selon l'ancien directeur général de la gendarmerie nationale, "il existe toute une chaîne qui remonte par les compagnies et les groupements vers le Bureau de la lutte anti-terroriste". Un travail est mené toutes les semaines sous la responsabilité de son chef de cabinet. Il permet de lister les sujets et les cas individuels.