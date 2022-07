Sopra Steria entre en négociations exclusives pour acquérir CS Group

Créer « un maître d'œuvre de référence des services numériques et des systèmes critiques dans les secteurs sensibles », et « en particulier le nucléaire ». Tel est l'objectif des négociations exclusives annoncées par Sopra Steria, ce jeudi, en vue de l'acquisition de la majorité des parts de CS Group, société cotée spécialisée dans les systèmes pour la défense, l'aéronautique et l'énergie. Une opération qui valorise CS Group à 282,5 millions d'euros selon un communiqué.

Concrètement, Sopra Steria, groupe français de services informatiques, et déjà actionnaire à hauteur de 9,8% de sa cible, souhaite monter d'abord à 75% des parts en acquérant les actions détenues par l'équipe de direction, les sociétés CIRA Holding et des fondateurs du prestataire en cybersécurité Novidy's (racheté en 2018), qui ont consenti des promesses de vente. L'entreprise entend ensuite déposer au 1er trimestre 2023 un projet d'offre publique d'acquisition simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers, au prix de 11,5 euros par action (soit une prime de 75% sur le dernier mois de cotation), a-t-elle indiqué.

Répondre aux « grands défis sécuritaires et de souveraineté »

« Préalablement consultés, les conseils d'administration de Sopra Steria Group et de CS Group ont accueilli favorablement et à l'unanimité cette opération », assure le communiqué. « Ce rapprochement avec Sopra Steria constituerait un formidable levier d'accélération de notre stratégie de développement et permettrait ainsi d'amplifier les objectifs de notre plan Vision 2024 grâce aux synergies identifiées », se félicite Eric Blanc-Garin, directeur général de CS Group, cité dans le communiqué, ajoutant que : « la taille et le renfort de compétences additionnelles de Sopra Steria combinés à l'ADN de créativité et d'innovation de CS Group ouvriraient des capacités et des perspectives stratégiques et commerciales nouvelles pour adresser efficacement les grands défis sécuritaires et de souveraineté ». Le rapprochement entre Sopra Steria et CS Group « nous positionnerait très favorablement sur des marchés verticaux dont les perspectives de croissance sont très importantes pour les années à venir compte tenu des situations géopolitiques et énergétiques que nous connaissons », commente, de son côté, le directeur général de Sopra Steria, Cyril Malargé.

Sopra Steria entend s'appuyer sur les technologies de CS Group (lutte anti-drones, système d'entraînement au combat, gestion des données tactiques, surveillance maritime, géo-information et traitements d'images) pour renforcer son portefeuille de solutions dédiées aux forces armées en Europe, à la protection des sites sensibles comme des centrales nucléaires ou des nouveaux moyens de communications, notamment spatiaux. La réalisation de l'acquisition reste soumise à l'accord d'autorités réglementaires en France et à l'étranger.

Chiffre d'affaires en hausse pour Sopra Steria

En parallèle, Sopra Steria a annoncé, ce jeudi, de bons résultats puisque le groupe a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires en croissance de 9,3%, à 2,5 milliards d'euros, pour un bénéfice net de 112 millions d'euros (+32% sur un an). « Dans un environnement géopolitique et économique tendu, la dynamique de nos marchés et la demande de nos clients est restée forte, sans inflexion notable à ce stade. Notre exposition importante aux marchés verticaux de l'aéronautique et de la défense nous a été favorable », selon Cyril Malargé.

(avec AFP)