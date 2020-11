Souveraineté : Londres reste à bord avec Paris dans le programme de missiles FMAN/FMC

Selon plusieurs sources, la Grande-Bretagne reste bien à bord du programme de missiles de croisière et anti-navire FMAN/FMC (futur missile antinavire / futur missile de croisière). Elle va bien remplacer l'actuelle génération en service dans les forces armées britanniques, les missiles de croisière Storm Shadow (Royal Air Force) et antinavires américains Harpoon de Boeing (Royal Navy) par le programme FMAN/FMC porté par le missilier européen MBDA. Londres et Paris vont lancer début 2021 en coopération à l'issue de la phase d'étude actuelle notifiée en 2017, une nouvelle phase de réduction de risques de trois ans sur deux concepts...