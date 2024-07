Spatial : Ariane 6 au zénith, SpaceX cloué au sol

Alors que le vol de démonstration d'Ariane 6 en début de semaine marque le retour d'un accès autonome à l'espace pour l'Europe, les fusées Falcon 9 de SpaceX, piliers du secteur spatial américain, sont immobilisées au sol en attendant les résultats d'une enquête, suite à l'échec d'une mission qui n'a pas réussi à placer des satellites en orbite comme prévu, a annoncé l'entreprise vendredi.

Satellites perdus

Jeudi soir, une fusée Falcon 9 a décollé de Californie avec pour objectif de placer en orbite 20 satellites Starlink du groupe, destinés à rejoindre sa constellation fournissant internet depuis l'espace.

Bien que le premier étage de la fusée ait fonctionné normalement et soit revenu sur Terre comme prévu après avoir rempli sa mission, le deuxième étage a quant à lui subi une "fuite d'oxygène liquide", selon un communiqué de l'entreprise dirigée par le milliardaire Elon Musk. Cette fuite a empêché l'engin d'effectuer l'une des poussées prévues, laissant les satellites à une orbite avec un périgée deux fois plus bas que prévu, à 135 km d'altitude.

Les équipes de SpaceX ont tenté en vain d'entrer en contact avec les satellites pour leur ordonner d'utiliser leur propre moyen de propulsion pour s'élever, mais l'attraction terrestre s'est avérée trop forte à cette altitude.

« Les satellites vont réintégrer l'atmosphère terrestre et disparaître complètement », a déclaré l'entreprise. « Ils ne représentent pas une menace pour les autres satellites en orbite ou pour la sécurité publique. »

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause de l'incident et identifier des actions correctives. La reprise des vols dépendra de l'approbation par la FAA du rapport final.

Des retards pour certaines missions prévues prochainement

Cet incident pourrait donc entraîner des retards pour certaines missions prévues prochainement. La fusée Falcon 9 assure pour la Nasa des missions de ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS), et y transporte également régulièrement des astronautes. La prochaine mission de ravitaillement est prévue début août.

Les incidents sur cette fusée, considérée comme très fiable, sont rares. SpaceX a rappelé avoir réussi 364 décollages de ses fusées Falcon. Cependant, une Falcon 9 avait explosé sur son pas de tir à Cap Canaveral en 2016, lors du remplissage des réservoirs pour un test au sol. Cet accident spectaculaire n'avait pas fait de blessés mais avait détruit le lanceur. Cet incident s'était produit quinze mois après une première explosion d'une fusée Falcon 9 peu après son décollage de Floride, lors du lancement de sa capsule Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission de réapprovisionnement.