Face à SpaceX/Starlink, Philippe Baptiste (CNES) appelle à « un changement de paradigme » en Europe

Changement de paradigme, verticalisation, « New Deal » : l'Europe a l'obligation de se réinventer pour répondre au défi posé par les Américains dans le domaine spatial, en particulier la constellation Starlink d'Elon Musk, qui, après avoir sévèrement déstabilisé le secteur des lanceurs européens avec SpaceX, siphonne le marché satellitaire et sature l'orbite basse. C'est le rôle que doit jouer la constellation européenne IRIS² (Infrastructure de résilience internet satellitaire sécurisée), un ambitieux programme spatial qui vise à assurer à l'Europe une connectivité internet civile et militaire en combinant orbites basse et géostationnaire.

Le projet a fait l'objet d'un appel d'offre remporté il y a un peu plus d'un an par un consortium composé des opérateurs SES et Eutelsat et des industriels Airbus et Thales Alenia Space. Pour autant, les Européens ne peuvent pas reproduire le modèle américain, dont la surface financière dans le spatial est plusieurs fois supérieure à celle de l'Europe et qui s'appuie sur un secteur entièrement intégré et un marché captif. C'est la conclusion sur laquelle se sont accordés les intervenants de la table ronde intitulée « Face à la menace hégémonique du couple Starlink/SpaceX, quelles réponses de l'Europe », à l'occasion du Paris Air Forum, organisé par La Tribune.

Changer de paradigme

Pour reprendre la main et ne pas être déclassé dans ce domaine éminemment souverain, il faut un « changement de paradigme », estime Philippe Baptiste, le président du Centre national d'études spatiales (CNES). Il est nécessaire que « l'Europe spatiale se serre les coudes pour que, (...) à travers des programmes catalystes, on arrive a recréer un équivalent européen de ce qu'est le modèle SpaceX ». L'Europe de l'espace a fait des « choses exceptionnelles, des missions scientifiques ou de défense, mais on voit qu'il y a un virage sur l'industrialisation qu'on a pas réussi a prendre », regrette-t-il. « Oui, l'industrie spatiale européenne est à risque », « on a un problème de coût, d'investissement ».

« On ne peut pas ignorer cette très forte montée en puissance de SpaceX qui impacte l'ensemble de la chaine de valeur », des lanceurs aux fournisseurs de satellites en passant par les opérateurs, reprend Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space. Mais le modèle américain n'est pas envisageable de ce côté de l'Atlantique, selon lui. « On arrive a des niveaux qui ne sont pas atteignables par l'Europe. Le "copié-collé" du modèle SpaceX est un leurre et n'est pas reproductible ». Ce modèle américain est « entièrement intégré, avec marché captif », confirme Eva Berneke, la directrice générale d'Eutelsat. Ce qui permet « des décisions rapides et une capacité de mettre beaucoup d'argent derrière ».

« Nous, on a choisi d'essayer de "danser" dans la chaine de valeur actuelle » mais il faut que les industriels soient compétitifs et innovants. « On essaie de faire IRIS² avec cette triple prise de risque technologique, industrielle et de marché, souligne-t-elle. C'est vraiment le pari pour le secteur spatial européen ». « Bien sûr que la situation a radicalement changé mais on ne fera pas du "copié-collé" du modèle américain », abonde Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace. En Europe, « il n'y a ni les investissement publics ni privés qui permettraient de le faire et il n'y a aucune verticalisation de la chaîne de valeur », ajoute-t-il en pointant que SpaceX a effectué 60 lancements depuis le début de l'année dont 43 étaient dédiés à Starlink.

« New deal » du modèle spatial

Pour Hervé Derrey, ce nouveau paradigme au sein du spatial européen passe par un « New Deal » et un modèle « verticalisé ». « L'Europe doit se réinventer » en travaillant différemment, de manière plus intégrée, et en s'appuyant sur ses atouts. Dans cette optique, le rôle des institutions est de « soutenir les industriels dans tout ce qui touche les ruptures d'innovation et ruptures technologique », celui des industriels d'offrir des « solution compétitives et à grande échelle » et celui des opérateur d'apporter des « offres innovantes et différenciantes ». Enfin, la quatrième composante incontournable repose sur des programmes « catalystes ». « C'est la quatrième brique, absolument indispensable. Sans des programmes catalystes, on n'y arrivera pas », affirme-t-il.

Pour Stéphane israël, IRIS² est « une opportunité unique de voir cette forme de verticalisation autour d'un projet » alors que la constellation pourra s'appuyer sur Ariane 6, le nouveau lanceur européen dont le premier vol est prévu le 9 juillet. « Ariane 6 est parfaitement adaptée à ce projet. On est dans les starting-blocks dès qu'un accord est trouvé », assure-t-il. « Je suis persuadé que nos calendrier seront totalement convergents et on s'est organisé là-dessus ».

Urgence à lancer IRIS²

Reste que les Allemands ont tenté de remettre l'offre en cause au printemps en arguant notamment qu'elle était trop chère et accordait une part trop belle à la France. Des arguments rejetés par le Commissaire européen Thierry Breton. La nouvelle échéance est fixée à la fin du mois et il y a urgence à aboutir. « Le compteur tourne, on est très, très proches d'une vraie deadline pour le programme », met en garde Philippe Baptiste. « On est dans la dernière ligne droite et il faut réussir ce programme ». Car l'alternative serait de s'en remettre à la prochaine Commission européenne, soit début 2025 selon lui, et alors, « on est parti pour des années de travail et des années de retard ».